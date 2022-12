Sản lượng lương thực năm 2022 của Bắc Triều Tiên giảm 180.000 tấn so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) ngày 14/12 công bố "Kết quả sản lượng canh tác lương thực của Bắc Triều Tiên năm 2022", trong đó tính toán rằng sản lượng lương thực của nước này trong năm nay đạt 4,51 triệu tấn, giảm 180.000 tấn so với năm ngoái.Kết quả này được RDA đưa ra dựa trên phân tích tổng hợp về điều kiện khí tượng tại miền Bắc, tình hình phát sinh sâu bệnh hại, tình hình cung cấp phân bón, tài liệu của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng thông tin từ hình ảnh vệ tinh.RDA ước tính sản lượng gạo của Bắc Triều Tiên trong năm nay đạt 2,07 triệu tấn, giảm 90.000 tấn so với năm ngoái (4,2%). Sự sụt giảm này là do nhiệt độ xuống thấp, thời gian nắng trong ngày giảm vào tháng 7, thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt là nhiệt độ xuống thấp đột ngột vào tháng 9 khi thời điểm lúa chín.Ngoài ra, Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc tính toán rằng sản lượng ngô trong năm 2022 của miền Bắc đạt 1,57 triệu tấn, giảm 20.000 tấn (1,3%); khoai tây và khoai lang đạt 490.000 tấn, giảm 80.000 tấn (14%). Sản lượng đậu tương đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn (5,3%) so với năm ngoái do hạn hán vào mùa xuân và mưa nhiều vào mùa hè. Ngược lại, sản lượng lúa mì và lúa mạch là 180.000 tấn, tăng 20.000 tấn (12,5%) do diện tích canh tác tăng. Các loại ngũ cốc khác có sản lượng là 20.000 tấn.