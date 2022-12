Hội đồng bảo an cho phép viện trợ nhân đạo đối với các nước bị trừng phạt

Photo : YONHAP News

Ngày 9/12, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Dự thảo nghị quyết mới về việc tách biệt viện trợ nhân đạo khỏi nội dung trừng phạt do Mỹ và Ireland đề xuất.Những nước đang chịu trừng phạt từ Liên hợp quốc vẫn có thể được nhận hỗ trợ nhân đạo một cách suôn sẻ hơn trước bắt đầu từ năm sau.Cụ thể, Dự thảo này mang nội dung các quốc gia nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an sẽ được phép nhận viện trợ nhân đạo trong nhiều lĩnh vực từ vật phẩm, dịch vụ, cho đến cung cấp tài nguyên kinh tế như hỗ trợ vốn, tài sản tín dụng. Dự thảo sẽ được áp dụng đồng đều đối với 14 nước và hai tổ chức đang bị trừng phạt, trong đó có Bắc Triều Tiên và al-Qaeda.Dự thảo nghị quyết ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức viện trợ nhân đạo. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết đây là nghị quyết tiếp thêm động lực để các tổ chức viện trợ, ngân hàng và các đối tác khác có thể tiến hành hỗ trợ một cách phù hợp. Tổ chức phi chính phủ quốc tế CARE cũng bày tỏ mong đợi rằng Dự thảo nghị quyết mới sẽ tạo điều kiện giảm bớt một cách đáng kể các chướng ngại vật về mặt luật pháp, giấy tờ, nghiệp vụ.Trên thực tế, mặc dù theo nguyên tắc thì Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang cho phép hỗ trợ nhân đạo đối với Bình Nhưỡng, nhưng do quá trình thẩm định miễn cấm vận rất nghiêm khắc khiến việc hỗ trợ một cách thực tiễn gặp hạn chế lớn.Đặc biệt, có nhiều ngân hàng từ chối chuyển khoản chi phí hàng hóa do lo ngại sẽ vi phạm điều khoản cấm vận.Về vấn đề này, Tổng thư ký Hội đồng các tổ chức dân sự hợp tác với Bắc Triều Tiên (KNCCNK) Lee Joo-sung đã hoan nghênh động thái trên của Liên hợp quốc rằng Dự thảo trên sẽ mở ra khả năng việc viện trợ nhân đạo được loại trừ hoàn toàn trong danh sách cấm vận, đặc biệt trong vấn đề những rắc rối trong việc chuyển khoản chi phí hàng hóa.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc thông qua Dự thảo nghị quyết lần này không mang hàm ý là sẽ giảm bớt cấm vận đối với miền Bắc. Hơn nữa, Hội đồng bảo an đã nêu rõ trình tự miễn cấm vận đối với Bình Nhưỡng nên Seoul dự đoán sẽ không có thay đổi lớn nào trong việc trừng phạt hoặc hỗ trợ nhân đạo với Bắc Triều Tiên.