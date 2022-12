Photo : YONHAP News

Ủy ban Giáo dục quốc gia Hàn Quốc ngày 14/12 đã thông qua dự thảo "Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022" được Bộ Giáo dục trình lên vào ngày 6/12 vừa qua.Nhìn chung, dự thảo được thông qua vẫn giữ nguyên khung dự thảo ban đầu của Bộ Giáo dục, trong đó có cách diễn đạt "chủ nghĩa dân chủ tự do" trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử Hàn Quốc bậc trung học phổ thông.Trong thời gian tới, cụm từ "bình đẳng giới" sẽ được thay bằng cụm từ "định kiến về giới" hay "vấn đề đạo đức trong việc phân biệt giới tính"; "người thiểu số tính dục" sẽ được thay bằng cụm từ "người thiểu số bị phân biệt đối xử do giới tính".Tuy nhiên, thuật ngữ "sexuality" trong môn Sức khỏe sẽ bị xóa bỏ, thay vào đó sẽ nêu ra ý nghĩa chính xác về "quyền tự quyết giới tính".Ngoài ra, trong quá trình biên soạn sách giáo khoa môn Lịch sử thời gian tới sẽ đề cập tới cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 ở đảo Jeju.Các nội dung trên đã được 16 ủy viên của Ủy ban Giáo dục quốc gia Hàn Quốc tham gia biểu quyết, trong đó có 12 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối và 1 phiếu trống.Tuy nhiên, ba ủy viên phản đối việc thêm từ "tự do" vào "chủ nghĩa dân chủ" đã rời khỏi cuộc họp, không tham gia biểu quyết. Cụm từ này là một vấn đề luôn dấy lên tranh luận mỗi khi Hàn Quốc sửa đổi chương trình giáo dục.Đội ngũ nghiên cứu tham gia vào quá trình sửa đổi Chương trình giáo dục cho biết đã liên tục bị Bộ Giáo dục gây sức ép trong thời gian sửa đổi, nên dự kiến tranh cãi sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.Bộ Giáo dục sẽ ấn định và đăng công báo dự thảo Chương trình giáo dục sửa đổi cho tới cuối năm nay. Sau đó, Chương trình giáo dục sửa đổi sẽ lần lượt được áp dụng vào sách giáo khoa các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm 2024.