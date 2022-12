Cựu Giám đốc NIS tiếp tục phủ nhận ra chỉ thị xóa báo cáo về vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây

Photo : YONHAP News

Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã bị Viện Kiểm sát triệu tập để điều tra về vụ công chức họ Lee bị bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9/2020.Cựu Giám đốc Park bị tình nghi đã chỉ thị xóa báo cáo gián điệp vào thời điểm công chức trên tử vong. Kết thúc phiên điều tra kéo dài trong vòng 12 tiếng đồng hồ, ông Park phát biểu với báo chí rằng đây là lần đầu tiên ông nghe đến việc máy tính của Cơ quan tình báo quốc gia có chức năng xóa. Cho đến nay cựu Giám đốc NIS luôn khẳng định tất cả văn kiện tại cơ quan này đều được lưu lại trên máy chủ chính, không thể xóa bỏ hoàn toàn.Hơn nữa, ông Park Jie-won luôn một mực phủ nhận cáo buộc trên của Viện Kiểm sát. Cụ thể, ông cho biết chưa từng nhận lệnh xóa báo cáo từ cựu Tổng thống Moon Jae-in và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon khi đó, ngay cả bản thân ông cũng không biết cách xóa thông tin.Trước khi bị triệu tập, cựu Giám đốc Park đã lên tiếng chỉ trích Viện Kiểm sát đang đẩy Cơ quan tình báo quốc gia vào chiến trường chính trị.Mặt khác, theo Viện Kiểm sát, trong cuộc họp các Bộ trưởng liên quan mở ra một sau ngày công chức bị bắn chết, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon khi đó đã yêu cầu Giám đốc Park Jie-won xóa thông tin mật. Phía Viện Kiểm sát còn nghi ngờ ông Park đã chỉ thị trợ lý NIS "xóa dữ liệu" và "giữ bí mật", cho rằng 46 tài liệu mật bị xóa trong buổi sáng cùng ngày.Trong một diễn biến khác, gia quyến của công chức họ Lee đã một lần nữa tố giác cựu Tổng thống Moon Jae-in lên Viện Kiểm sát sau lần tố giác vào tháng 10 do ông Moon từ chối bị điều tra từ Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI).