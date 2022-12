Hơn 3.000 người chết trong cô độc tại Hàn Quốc mỗi năm

Photo : YONHAP News

Vào ngày 11/12 vừa qua, một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon. Người này đã trút hơi thở cuối cùng từ cách đó vài ngày, chỉ được phát hiện khi một cán bộ địa phương tìm đến nhà để đưa túi đựng rác thải. Đây là một cái chết cô độc điển hình trong xã hội Hàn Quốc ngày nay.Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 14/12 đã lần đầu công bố khảo sát thực trạng các trường hợp chết trong cô độc, tiến hành trong vòng 8 tháng từ tháng 4 năm nay, căn cứ theo Luật về phòng ngừa và quản lý các trường hợp chết cô độc được thực thi từ ngày 1/4.Luật này định nghĩa “chết cô độc” là cái chết của người sống một mình, cắt đứt quan hệ với những người xung quanh như gia đình, họ hàng, trút hơi thở cuối cùng mà không có ai bên cạnh do tự sát hoặc bệnh tật, phải một thời gian sau thi thể mới được phát hiện.Trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 3.378 trường hợp chết cô độc, tăng tới 40% so với cách đây 5 năm. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi năm, có hơn 3.000 người qua đời trong sự cô quạnh.Tình trạng này đặc biệt xảy ra nhiều ở lứa tuổi trung niên ngoài 50, 60 tuổi, nhất là ở nam giới, chiếm hơn một nửa tổng số trường hợp chết cô độc trong năm ngoái. Cụ thể, 26,6% là nam giới ngoài 50 tuổi, 25,5% là nam giới ngoài 60 tuổi.Nhà nghiên cứu Song In-joo thuộc Quỹ phúc lợi thành phố Seoul phân tích trong số nam giới ngoài 50,60 tuổi, nhiều người mất việc làm hoặc nghỉ hưu sớm, thất bại trong việc kinh doanh, có khuynh hướng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, các mối quan hệ xã hội bị thu hẹp dần. Nhiều người được phát hiện ra nhưng từ chối nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng.Tỷ lệ chết cô độc ở người trẻ tuổi mặc dù không lớn, nhưng phần lớn họ lựa chọn tự sát. 56% người trẻ ngoài 20 tuổi, 40% người ngoài 30 tuổi chết cô độc năm ngoái là do tự sát.Nhà nghiên cứu Koh Sook-ja thuộc Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) phân tích thực trạng này cho thấy các vấn đề liên quan tới sự cô lập xã hội, lối sống ẩn dật, tách biệt ở tầng lớp thanh niên. Chính phủ cần xem xét phương án liên kết các trường hợp này với các trung tâm phúc lợi về sức khỏe tinh thần để có thể giảm nhẹ triệu chứng trầm cảm của giới trẻ.Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng nói trên, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc dự kiến sẽ lập "Kế hoạch cơ bản phòng ngừa các trường hợp chết cô độc".