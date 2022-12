Photo : YONHAP News

Hiệp hội lựa chọn của các nhà phê bình (CCA- The Critics Choice Association) của Mỹ ngày 14/12 (giờ địa phương) công bố danh sách đề cử của hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" nằm trong giải thưởng "Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh" lần thứ 28, dự kiến được tổ chức vào ngày 15/1 năm sau tại Los Angeles. Trong danh sách đề cử có phim "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave) của đạo diễn Park Chan-wook.Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc sẽ cạnh tranh với các phim ""All Quiet on the Western Front" (Đức), "Argentina, 1985" (Argentina), "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths" (Mexico), "Close" (tác phẩm hợp tác giữa Bỉ, Pháp, Hà Lan) và phim "RRR: Rise Roar Revolt" (Ấn Độ).Vào ngày 6/12 vừa qua, Hiệp hội lựa chọn của các nhà phê bình đã công bố danh sách đề cử hạng mục truyền hình, trong đó phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo" và "Pachinko" của Hàn Quốc lọt vào danh sách đề cử "Sê-ri phim truyền hình nói tiếng nước ngoài hay nhất". Như vậy là có tới ba tác phẩm Hàn Quốc được đề cử tại lễ trao giải "Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh" sắp tới. Rất có thể đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp các tác phẩm và nội dung về Hàn Quốc gặt hái giải thưởng tại lễ trao giải này.Vào năm 2020, phim điện ảnh "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho đã gặt hái giải thưởng "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất". Năm 2021, phim "Minari" (được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" ở Việt Nam) giành giải thưởng "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" và "Diễn viên nhí xuất sắc nhất" dành cho diễn viên Alan Kim.Tiếp theo, vào tháng 3 năm nay, phim truyền hình "Trò chơi con mực" (Squid Game) chiến thắng hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về tài tử Lee Jung-jae.