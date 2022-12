Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp Hàn Quốc tăng gấp hai lần trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/12 công bố "Kết quả khảo sát hoạt động doanh nghiệp năm 2021", tiến hành vào tháng 7 vừa qua với các doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên và vốn điều lệ trên 300 triệu won (230.200 USD) trong nước.Tổng số doanh nghiệp thuộc đối tượng khảo sát là 13.448 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với một năm trước, với tổng số lao động là 4.916.000 người, tăng 4,3%.Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp lĩnh vực tài chính, bảo hiểm) sau khi trừ đi thuế doanh nghiệp đạt 222.400 tỷ won (170,7 tỷ USD), tăng vọt tới 127,6% so với một năm trước, mức cao kỷ lục cả về quy mô lợi nhuận và mức tăng trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2006.Trong đó, lợi nhuận ròng ở tất cả các lĩnh vực đều tăng, ngoại trừ ngành điện, gas. Đặc biệt, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn ghi nhận lợi nhuận ròng 67 tỷ won (51,4 triệu USD) trong năm 2021, sau khi bị thua lỗ tới 3.660 tỷ won (2,81 tỷ USD) trong năm 2020.Lĩnh vực chế tạo đạt lợi nhuận ròng 143.603 tỷ won (110,23 tỷ USD), công nghệ thông tin đạt 25.164 tỷ won (19,32 tỷ USD), đều tăng gấp hơn hai lần so với một năm trước. Lĩnh vực thể thao, nghệ thuật ghi nhận lợi nhuận ròng 1.112 tỷ won (853,6 triệu USD) sau khi từng thua lỗ tới 1.150 tỷ won (882,8 triệu USD) một năm trước đó.Cục Thống kê phân tích xuất khẩu của ngành chế tạo đạt mức cao kỷ lục trong năm ngoái, đời sống thường nhật của người dân dần thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên lợi nhuận của các ngành chế tạo, dịch vụ tiếp xúc trực tiếp như nhà hàng khách sạn tăng mạnh.