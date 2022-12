Dự phòng điện năng Hàn Quốc chỉ còn 12% do đợt rét đậm kéo dài

Photo : YONHAP News

Trong khi cả nước đang trải qua đợt rét đậm, Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc (KPX) ngày 15/12 cho biết nhu cầu điện năng tối đa trên toàn quốc tính đến ngày 14/12 là 90.128 MW, đạt mức cao nhất trong mùa đông năm 2022.Nhu cầu điện năng tối đa tăng lên mức trên 80.000 MW vào ngày 30/11, khi nhiệt độ thấp nhất rơi xuống ngưỡng âm độ C. Con số này từ từ tăng lên, cuối cùng vượt mốc 90.000 MW vào ngày 14/12.Năng lực cung cấp điện vào ngày 14/12 đạt 100.637 MW, lần đầu tiên cả nhu cầu điện năng tối đa và năng lực cung cấp điện vượt mốc trên 90.000 MW và 100.000 MW, kể từ sau mùa hè năm nay. Cụ thể nhu cầu điện năng tối đa đạt 93.000 MW vào ngày 7/7 và năng lực cung cấp điện đạt 102.100 MW hôm 26/8.Trong khi đó, năng lực điện năng dự phòng là 10.500 MW, tỷ lệ dự phòng điện năng 12%, mức thấp nhất trong mùa đông này. Thông thường, Hàn Quốc đảm bảo lượng cung cấp điện ổn định khi mức năng lực điện năng dự phòng hơn 10.000 MW và tỷ lệ dự phòng điện năng trên 10%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ dự trữ điện năng thấp thì rủi ro cung cấp điện năng càng cao.Trước đó, Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc đã dự đoán nhu cầu điện năng tối đa trong tuần từ ngày 12-18/12 ở mức 83.300-88.500 MW, năng lượng điện năng dự phòng khoảng 12.700-14.500 MW. Song, nhiệt độ giảm mạnh khiến nhu cầu điện năng tăng cao, làm năng lực dự phòng và tỷ lệ dự phòng chạm ngưỡng thấp kỷ lục. Cụ thể, vào ngày 14/12, nhiệt độ chỉ từ -15 độ C đến -1 độ C, có cả gió thổi mạnh, nhiệt độ cơ thể cảm nhận vào buổi sáng tại Seoul rơi xuống đến -19.7 độ C.Mặc dù nhiệt độ đã tăng vào ngày 15/12, nhưng do tuyết rơi nhiều nên nhiệt độ vẫn ở mức âm độ C trên toàn quốc, tình hình bất ổn trong cung cấp điện được dự đoán sẽ còn tiếp diễn. Theo Sàn giao dịch năng lượng, lượng điện sử dụng trong mùa đông đạt mức cao nhất vào 8-9 giờ sáng và 4-5 giờ chiều (ngày thường), do đó việc tiết kiệm điện trong khung giờ này sẽ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo nguồn điện cung cấp.