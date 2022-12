Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 18 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Liên hợp quốc ngày 15/12 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp toàn thể tại trụ sở ở New York (Mỹ), thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự tán thành toàn diện của các nước thành viên mà không cần biểu quyết.Như vậy, nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên đã liên tục được Liên hợp quốc thông qua mỗi năm kể từ năm 2005. Đây cũng là lần thứ 9 nghị quyết này được thông qua với sự tán thành toàn diện mà không cần biểu quyết, cho thấy cộng đồng quốc tế có cái nhìn tiêu cực về tình hình nhân quyền tại miền Bắc.Vào ngày 16/11 vừa qua, Ủy ban thứ ba thuộc Liên họp quốc phụ trách về vấn đề nhân quyền cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự tán thành toàn diện.Dự thảo nghị quyết năm nay do các nước thành viên Liên minh châu Âu dẫn dắt, Hàn Quốc tham gia với tư cách nước đề xuất chung sau 4 năm.Nghị quyết lần này có nội dung tương tự các nghị quyết trước đó, có đề cập thêm tới những tranh cãi quốc tế gần đây về vụ quân đội miền Bắc bắn chết một công chức của Hàn Quốc trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc vào năm 2020. Nghị quyết cũng bổ sung thêm nội dung hối thúc Bình Nhưỡng công khai tất cả các thông tin cho gia quyến và cơ quan liên quan trong điều khoản lo ngại về tình trạng tra tấn, tử hình tự ý bắt giam và bắt cóc người nước ngoài.Nghị quyết cũng có nội dung chỉ ra tình trạng bạo hành và phân biệt đối xử với phụ nữ ở miền Bắc, hối thúc nước này cho phép các tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế tiếp cận, cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19. Nghị quyết còn khuyến nghị Hội đồng bảo an trừng phạt bổ sung với những người có trách nhiệm cao nhất về việc xâm hại nhân quyền, chuyển những đối tượng này cho Tòa án hình sự quốc tế (ICC). Nội dung này đã liên tục được đề cập suốt 9 năm qua, từ năm 2014, được cho là nhắm vào Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Cùng với đó, nghị quyết liệt kê tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để lên án vần đề xâm hại nhân quyền một cách có tổ chức và trên diện rộng ở miền Bắc. Nghị quyết cũng chỉ ra rằng tình hình nhân quyền và chủ nghĩa nhân đạo ở nước này đã tồi tệ hơn do dịch COVID-19, lên án miền Bắc dùng hết tài nguyên để theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo thay vì chăm lo phúc lợi cho người dân.