Chính giới phản ứng trái chiều về phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội liên quan tới thuế doanh nghiệp

Đảng Dân chủ đồng hành chiều ngày 15/12 công bố sẽ chấp nhận phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo liên quan tới thuế doanh nghiệp trong dự thảo ngân sách năm tài khóa 2023.Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung trong buổi họp báo cùng ngày cho biết mặc dù phương án mà Chủ tịch Quốc hội đưa ra không đồng nhất với lập trường của đảng Dân chủ đồng hành, nhưng đảng này vẫn quyết định chấp nhận sau khi cân nhắc tới tình hình kinh tế, dân sinh khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, đảng đối lập tái khẳng định nguyên tắc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trước rồi sau đó tập trung vào phiên điều trần thảm họa giẫm đạp Itaewon tại Quốc hội, hối thúc đảng cầm quyền nhanh chóng ra quyết định.Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân cho biết sẽ tạm thời chưa đưa ra quyết định về phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội. Đại diện đảng này tại Quốc hội Joo Ho-young cho rằng nếu chỉ hạ 1% thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp sẽ không thể mang lại hiệu quả thực tế. Ngoài ra, đảng này nhấn mạnh ngoài vấn đề về thuế doanh nghiệp, hai đảng còn bất đồng ý kiến về 6 tới 7 hạng mục khác trong dự thảo ngân sách, nên cần phải thống nhất cả về các hạng mục này rồi mới có thể đưa ra quyết định. Trên thực tế, đảng Sức mạnh quốc dân đã từ chối phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội, nên lịch trình thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 vẫn còn hết sức mù mịt.Trước đó vào sáng ngày 15/12, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đã có cuộc gặp với Đại diện hai đảng tại Quốc hội, đề xuất phương án điều đình cuối cùng về dự thảo ngân sách năm 2023.Chủ tịch Kim đề xuất hạ 1% thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp, hiện đang là 25%. Trước đó, chính giới đã không thu hẹp được bất đồng ý kiến về phương án của Chính phủ là hạ 3% thuế suất tối đa, từ mức 25% xuống 22%, khiến Chủ tịch Quốc hội phải đứng ra điều đình. Ông Kim còn đề xuất cắt giảm hai khoản ngân sách dành cho Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn, và Ban quản lý thông tin nhân sự thuộc Bộ Tư pháp theo yêu cầu của đảng đối lập Dân chủ đồng hành, tạm thời thay thế bằng nguồn ngân sách dự phòng để đưa ra quyết định sau.Sang ngày 16/12, Chủ tịch Quốc hội đã họp tiếp với Đại diện hai đảng. Tại cuộc họp, đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young nhấn mạnh việc hạ 1% thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp sẽ khiến các doanh nghiệp khó cạnh tranh, do thuế doanh nghiệp ở các nước khác thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc, như Đài Loan 20%, Singapore 17%. Đảng cầm quyền đề nghị đảng đối lập nhượng bộ để đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách trong ngày 16/12.Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành thì nhấn mạnh việc đảng này chấp nhận phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội đã là sự nhượng bộ, không thể nhượng bộ tiếp.Đại diện đảng này tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ ra rằng quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bị chậm trễ đã làm ảnh hưởng tới phiên điều trần về thảm họa giẫm đạp Itaewon tại Quốc hội, hơn một nửa thời hạn điều trần (45 ngày) đã trôi qua. Đảng đối lập tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng về dự thảo ngân sách trong ngày 16/12 thì đảng này sẽ bắt tay vào phiên điều trần từ tuần sau, theo mong muốn của gia quyến các nạn nhân cũng như toàn thể người dân.Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi hai đảng phải đạt được thỏa thuận ngay trong ngày 16/12 để nhất định thông qua vào thứ Hai tuần sau (19/12). Ông Kim Jin-pyo nhấn mạnh người làm chính trị cũng phải giữ "lương tâm tối thiểu". Chính Quốc hội lại đang cản trở vòng quay hồi phục kinh tế, hỗ trợ dân sinh.