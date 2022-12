Hãng ô tô Hyundai đang cân nhắc lại kế hoạch xây dựng nhà máy ô tô điện ở bang Georgia

Photo : YONHAP News

Trong hội thảo trực tuyến diễn ra ngày 15/12 (giờ địa phương) được tổ chức bởi Trung tâm Woodrow Wilson, một ​cơ quan nghiên cứu chính sách tại Washington (Mỹ), Phó Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề Chính phủ của hãng ô tô Hyundai Robert Hood cho biết Hyundai sẽ cân nhắc lại về kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất ô tô điện tại bang Georgia. Đây là quyết định mang tính kinh tế của hãng, trong bối cảnh những thiệt hại mà Hyundai có thể gặp phải do Luật giảm lạm phát của Mỹ ngày càng lớn.Ông Robert Hood cho biết giờ là thời điểm phải tăng doanh số bán hàng và thị phần tại Mỹ thì mới có thể duy trì hoạt động của nhà máy mới khi hoàn công. Nếu doanh số không tăng thì phải nghiêm túc xem xét lại việc vận hành nhà máy mới có đạt hiệu quả về mặt kinh tế hay không.Nếu không đạt được mục tiêu về sản xuất và tuyển dụng thì nhà máy của Hyundai sẽ bị phạt thay vì nhận được ưu đãi từ bang Georgia. Do đó, hãng sẽ phải cân nhắc lại địa điểm đặt nhà máy nếu liên tục gặp thiệt hại do Luật giảm lạm phát. Mexico hiện có chi phí nhân công và sản xuất rẻ hơn rất nhiều, nên Hyundai đang xem xét tới khả năng đặt nhà máy ở đây, mặc dù hãng không muốn rời khỏi Mỹ.Ông Robert Hood cho biết Hyundai đã gặp gỡ các quan chức cấp cao Chính phủ và Quốc hội Mỹ, thảo luận phương án giải quyết và họ đều đồng cảm về tình hình khó khăn của Hyundai.Chính phủ Hàn Quốc và hãng ô tô Hyundai từng đề xuất với Chính phủ Mỹ về việc hoãn thi hành quy định Luật giảm lạm phát cho tới năm 2025, khi nhà máy sản xuất ô tô điện của hãng tại bang Georgia được hoàn công.Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 vừa qua (giờ địa phương) đã ký tên vào Luật giảm lạm phát, trong đó có nội dung là ưu đãi khấu trừ thuế 7.500 USD khi người dân mua ô tô điện, nhằm cắt giảm phát thải khí carbon, nhưng lại chỉ giới hạn với các xe được sản xuất tại Bắc Mỹ. Nội dung này được phân tích là sẽ tác động mạnh tới doanh số bán ô tô điện tại thị trường Mỹ của hai hãng ô tô Hàn Quốc là Hyundai và Kia, hiện đang sản xuất xe điện ở trong nước và xuất khẩu sang Mỹ.