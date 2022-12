Xu hướng lây lan dịch COVID-19 tại Hàn Quốc có chiều hướng gia tăng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 16/12 nhận định tình hình lây lan dịch COVID-19 lại đang có chiều hướng gia tăng, khó có thể dự đoán được chính xác thời gian và quy mô tái bùng phát dịch trong mùa đông năm nay.Bình quân số ca mắc mới mỗi ngày trong tuần này nằm ở ngưỡng 60.000 ca, trong đó tỷ lệ nhiễm biến thể BN.1 tăng mạnh. Số ca tái nhiễm cũng có xu hướng tăng gần đây.Bộ trưởng Lee nhấn mạnh tiêm vắc-xin phòng dịch là vô cùng quan trọng để có thể thành công vượt qua đợt tái bùng phát lần này. Ông Lee đề nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng trong mùa đông năm nay.Bộ trưởng cũng yều cầu tăng cường quản lý phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người vào dịp cuối năm. Chính phủ dự kiến sẽ lập phương án điều chỉnh cụ thể về quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín cho tới ngày 23/12 tới.Trong một diễn biến liên quan, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tính đến 0 giờ ngày 16/12 là 66.953 ca, giảm 3.201 ca so với ngày hôm trước, nhưng tăng 4.219 ca so với cách đây một tuần. Số ca mắc mới ghi nhận mức cao nhất trong vòng 14 tuần, kể từ ngày 9/9 (xét riêng các ngày thứ Sáu).Tỷ lệ tiêm chủng mũi bổ sung tính đến 0 giờ cùng ngày đạt 9,1%, trong đó tỷ lệ tiêm chủng ở người ngoài 60 tuổi là 24,3%, chưa tới mục tiêu 50% mà cơ quan phòng dịch đề ra.Số ca mắc nặng nhập viện điều trị là 474 ca, tăng 9 ca so với ngày hôm trước, duy trì ở mốc 400 ca kể từ ngày 19/11. Có 66 ca tử vong, nâng số ca tử vong do COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay lên 31.198 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.