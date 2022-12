IMF cảnh báo giá nhà Hàn Quốc có thể giảm mạnh trong thời gian tới

Photo : YONHAP News

Trang chủ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 15/12 (giờ địa phương) đăng tải báo cáo "Tính ổn định và sức mua trên thị trường nhà ở tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương".Trong báo cáo này, IMF tiến hành phân tích về rủi ro giá nhà, dựa trên các yếu tố gồm: sự bất tương đồng giữa xu thế nhà ở trong quá khứ và thời gian gần đây, lãi suất ngắn hạn, chênh lệch về tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng và tỷ lệ tăng trưởng thực tế, tín dụng hộ gia đình.IMF cảnh báo giá nhà tại Hàn Quốc sau một thời gian tăng mạnh do nhu cầu tăng và lãi suất giảm trong đợt dịch COVID-19 sẽ có thể giảm mạnh trong tương lai do sự điều chỉnh giá cả trên thị trường và lãi suất tăng.Quỹ Tiền tệ quốc tế chỉ ra rằng giá nhà tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong thời gian xảy ra đại dịch, do nhu cầu mua nhà tăng mạnh bởi người dân chuyển sang làm việc tại nhà nhiều hơn, lãi suất vay mua nhà thấp, hỗ trợ tài chính quy mô lớn từ Chính phủ.Xét theo quốc gia, giá nhà tại Hàn Quốc đã tăng khoảng 18% trong vòng từ quý IV/2019 tới quý IV/2021, cao thứ ba trong khu vực sau New Zealand, Australia. IMF dự báo giá nhà ở tại Hàn Quốc và Australia sẽ giảm khoảng 10% trong vòng 4 quý tiếp theo (tính từ quý IV/2021) so với trước khi bùng phát đại dịch (quý IV/2019). Đặc biệt, New Zealand có thể giảm tới 20%.Các dữ liệu phân tích trên được IMF trích xuất vào quý IV/2021, thời điểm lãi suất ở các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn thấp. Tuy nhiên, lãi suất tăng sẽ tác động làm giảm giá nhà, nên việc ngân hàng trung ương các nước nâng lãi suất sẽ càng gia tăng thêm rủi ro giá nhà giảm.IMF chỉ ra rằng các nước phát triển và đang phát triển ở khu vực này có nền tảng tài chính lành mạnh nên vẫn duy trì được khả năng phục hồi trước cú sốc nhà ở giảm. Tuy nhiên, Chính phủ các nước cần phải giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm các yếu tố rủi ro.