Doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh 11 tháng đầu năm 2022 lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ won sau đại dịch

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 15/12 công bố doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh 11 tháng đầu năm 2022 đạt 1.002,6 tỷ won (766,5 triệu USD), lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ won kể từ sau khi bùng phát đại dịch COVID-19.Khởi đầu bằng phim “Ngoài vòng pháp luật 2” được khởi chiếu vào tháng 5, liên tiếp nhiều tác phẩm điện ảnh khác được trình chiếu vào mùa hè, mùa cao điểm của các rạp chiếu phim, như các bộ phim "Phi công siêu đẳng Maverick", "Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy", "Đặc vụ xuyên quốc gia". Nhiều tác phẩm đình đám hút khách cũng được khởi chiếu trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu, đã kéo doanh số phòng vé tăng cao.Doanh thu trong khoảng thời gian này đã tăng 100,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế 11 tháng đầu năm nay đã hồi phục bằng 58% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.Tổng số khán giả tới rạp trong vòng 11 tháng đầu năm nay đạt 98,63 triệu người, tăng 89,6% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 48,3% so với năm 2019.Trong 11 tháng đầu năm, doanh thu điện ảnh Hàn Quốc đạt 578 tỷ won (441,9 triệu USD), tăng 254,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2019.Tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp điện ảnh trong tháng 11 là 63,5 tỷ won (48,55 triệu USD), bằng 40,8% so với tháng 11/2019.