Hơn 500 hành khách đi tàu điện ngầm ở Seoul bị mắc kẹt hai tiếng do tàu hỏng

Photo : YONHAP News

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 15/12, một tàu hỏa thuộc tuyến ga điện ngầm số 1 đã bị hỏng trong lúc di chuyển từ ga Yongsan tới ga Noryangjin (thủ đô Seoul, Hàn Quốc).Đây là chuyến tàu điện tốc hành, xuất phát từ ga Cheongnyangni (Seoul) đi tới ga Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong), chở khoảng 500 hành khách.Các hành khách đã bị kẹt trên tàu trong suốt hai tiếng, ở đoạn đường sắt bắt ngang sông Hàn, trong tình trạng không được sưởi ấm đầy đủ dưới tiết trời giá rét.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã cử một tàu khác tới hiện trường, mà phải tới 10 giờ đêm, tàu này mới được về tới ga Noryangjin. May mắn là không có ai bị thương, song một số hành khách đã kháng nghị vì phía tổng công ty đã không có biện pháp đối phó nhanh chóng.Ngoài ra, một phía đường sắt cũng không thể sử dụng được, gây bất tiện cho hành khách đi tuyến tàu điện ngầm số 1.KORAIL giải thích chiếc tàu trên đã bị ngắt điện do gặp vấn đề về hệ thống điện bên trong tàu. Tổng công ty sẽ tiến hành điều tra thêm để xác định nguyên nhân chính xác, xem có phải lý do là bởi thời tiết giá rét hay không.