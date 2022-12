Phỏng đoán nguyên nhân tên lửa Hyunmoo rơi là do lỗi cảm biến con quay hồi chuyển

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/12 cho biết Nhóm chuyên trách làm sáng tỏ nguyên nhân sự cố rơi tên lửa Hyunmoo-2C cùng ngày đã công bố kết luận rằng nguyên nhân tên lửa Hyunmoo-2C bị rơi vào ngày 4/10 vừa qua được phỏng đoán là do lỗi "cảm biến con quay hồi chuyển" (gyroscope sensor).Nhóm chuyên trách gồm hơn 90 người đến từ các cơ quan hữu quan như Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).Trong thời gian qua, Nhóm chuyên trách đã tiến hành giả định về nhiều lỗi thiết bị khác nhau để tiến hành hơn 30.000 lượt bay mô phỏng, kết quả là khi giả định xảy ra lỗi cảm biến con quay hồi chuyển thì xảy ra sự cố tương tự sự cố thực tế.Cảm biến con quay hồi chuyển là một phần trong hệ thống định vị quán tính, có tác dụng đo lường trạng thái và tư thế bay của tên lửa theo thời gian thực, truyền thông tin đó tới thiết bị điều khiển dẫn đường để lái tên lửa theo hướng mong muốn.Việc phát sinh lỗi cảm biến con quay hồi chuyển là điều rất hiếm xảy ra trong quá trình phát triển hoặc phóng tên lửa. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết khi xảy ra sự cố, do đường bay của tên lửa đã không được đo đạc, nên Bộ Quốc phòng đã phỏng đoán đường đi dựa theo lời thuật lại của những người theo dõi vụ phóng, nên vẫn còn hạn chế trong việc làm rõ chính xác nguyên nhân.Bộ Quốc phòng đã tiến hành kết quả rà soát về quá trình triển khai tên lửa Hyunmoo-2C không phát hiện vấn đề gì, cũng như không xảy ra vấn đề trong quá trình phóng tên lửa, không có dấu hiệu tấn công mạng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã phát hiện và xử lý các vấn đề về mặt hệ thống bảo mật công nghệ, như cập nhật chương trình bảo mật.Cho tới tháng 3 năm sau, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành tháo dỡ tên lửa được sản xuất cùng thời điểm tương tự với tên lửa bị rơi, để tiến hành điều tra toàn diện, phòng ngừa xảy ra sự cố tương tự.Bộ Quốc phòng cũng sẽ phát triển thiết bị an toàn bay cho tên lửa, để đảm bảo tên lửa không thể bay tiếp, hoặc tách đầu đạn ngay lập tức nếu bay chệch quỹ đạo đề ra. Bộ Quốc phòng đang tiến hành hoàn thiện hướng dẫn đối phó, như về cách thức thông báo cho người dân sống ở khu vực lân cận khi xảy ra sự cố, đồng thời xem xét phương án điều chỉnh khu vực phóng tên lửa sang nơi ít dân cư.