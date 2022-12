KOMSCO mở bán kỷ niệm chương mừng 10 năm ra mắt nhóm nhạc BTS

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện (KOMSCO) Hàn Quốc ngày 16/12 cho biết sẽ bán kỷ niệm chương chính thức, mừng kỷ niệm 10 năm nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ra mắt.Mặt trước của kỷ niệm chương sẽ khắc tên tiếng Anh của BTS và các thành viên. Trên hai mặt đều sẽ khắc năm 2013, năm ra mắt của nhóm, và năm 2023, năm tròn một thập kỷ nhóm debut.KOMSCO sẽ lần đầu tiên sử dụng dấu hiệu xưởng đúc (mint mark), trong đó số "10" được đặt vào trong hình ngôi sao tượng trưng cho các "ngôi sao" nổi tiếng. Nền của kỷ niệm chương là logo của nhóm BTS được in hoa văn tinh xảo, kéo dài từ tâm ra tới phía ngoài.Mặt sau của kỷ niệm chương được khắc số 10, bằng kỹ thuật in đặc biệt tạo chiều sâu, sáng lấp lánh như gương.Phía KOMSCO và công ty chủ quản HYPE dự kiến sẽ bán kỷ niệm chương mừng 10 năm ra mắt BTS trong hai đợt. Đợt một lần này sẽ tung ra với số lượng có hạn trên toàn thế giới là 87.777 chiếc, gồm ba loại vàng và một loại bạc, được mở bán theo thứ tự đặt trước trong vòng 10 ngày từ 16-25/12.Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện có kế hoạch sẽ dùng một phần lợi nhuận thu được từ việc bán kỷ niệm chương để hỗ trợ lan tỏa tầm ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc (K-Culture) ra toàn cầu.