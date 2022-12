Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục lo ngại kinh tế đình trệ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/12 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 12/2022", trong đó lo ngại kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục đình trệ trong bối cảnh giá tiêu dùng vẫn đang duy trì ở mức cao, tốc độ hồi phục tiêu dùng nội địa chậm lại, xuất khẩu đình trệ.Đây là tháng thứ 7 liên tiếp Bộ Kế hoạch và tài chính dùng cụm từ "lo ngại kinh tế đình trệ", kể từ sau lần đề cập đầu tiên vào tháng 6 năm nay.Giá tiêu dùng trong tháng 11 tăng 5% so với cùng kỳ 2021, thấp hơn 0,7% so với mức tăng tháng 10, nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng tăng 5% tháng thứ 7 liên tiếp kể từ tháng 5 (5,4%). Xuất khẩu tháng 10 giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, chuyển sang xu hướng giảm sau hai năm. Mức giảm tháng 11 còn sâu hơn, đạt 14%.Xu hướng hồi phục tiêu thụ nội địa cũng đang có dấu hiệu chững lại. Sản xuất dịch vụ tháng 10 giảm 0,8%, hai tháng giảm liên tiếp. Doanh thu bán lẻ giảm 0,2%. Chi tiêu qua thẻ trong tháng 11 tăng 6,4% so với một năm trước, thấp hơn mức tăng tháng 10 (10,1%). Doanh thu các trung tâm thương mại tăng 1,1%, thấp hơn tháng trước là 7%.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) tháng 11 đạt 86,5 điểm, giảm 2,3 điểm so với tháng trước. Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) đạt 75 điểm, giảm 1 điểm so với một tháng trước, cho thấy tâm lý bi quan của các chủ thể kinh tế.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ dốc toàn lực để ổn định kinh tế dân sinh, thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, đặt trọng tâm vào khối tư nhân; đồng thời tích cực kiểm soát các yếu tố rủi ro trong và ngoài nước, cải thiện nền tảng kinh tế.