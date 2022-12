Dự báo xuất khẩu đĩa nhạc Hàn Quốc năm 2022 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê thương mại do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 18/12, kim ngạch xuất khẩu đĩa nhạc trong vòng 11 tháng đầu năm nay đạt 215,7 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, gần bằng quy mô xuất khẩu cả năm 2021 (228,5 triệu USD). Theo đó, chỉ cần quy mô xuất khẩu tháng 12 đạt trên 5,1 triệu USD thì quy mô xuất khẩu đĩa nhạc cả năm sẽ xác lập kỷ lục mới. Điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra bởi xuất khẩu đĩa nhạc của Hàn Quốc chưa từng dưới 5,2 triệu USD/tháng kể từ sau tháng 4/2020 (4,4 triệu USD), thời điểm mới bùng phát đại dịch COVID-19.Trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 77,5 triệu USD, đứng thứ nhất, sau đó tới Trung Quốc 58,7 triệu USD, Mỹ 35,2 triệu USD. Tiếp theo là Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan, Đức, Hong Kong, Indonesia, Pháp. Trong danh sách tiêu thụ đĩa nhạc Hàn Quốc còn có những cái tên đáng chú ý như Malta, Maldives, Sri Lanka, Iceland.Đặc biệt, xuất khẩu đĩa nhạc sang Trung Quốc trong vòng 11 tháng đầu năm nay tăng vọt tới 22,5% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp việc các nghệ sĩ K-pop bị hạn chế biểu diễn tại quốc gia này do lệnh cấm làn sóng văn hóa Hallyu của Chính phủ Bắc Kinh. Một quan chức giới âm nhạc cho biết sau khi Chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm, K-pop vẫn thu hút được sự yêu mến của người yêu nhạc thông qua mạng trực tuyến thay vì các buổi biểu diễn trực tiếp hay chương trình truyền hình.Việc doanh số đĩa nhạc K-pop tăng được phân tích là do người hâm mộ không thể xem các buổi biểu diễn trực tiếp do đại dịch COVID-19, nên sẵn sàng "mở ví" để mua đĩa nhạc của thần tượng.Tổng thư ký Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc Choi Kwang-ho phân tích trong năm nay, ngoài nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), thị trường âm nhạc Hàn Quốc xuất hiện nhiều nhóm nhạc mới tài năng. Nếu như trước đây, doanh số đĩa nhạc của các nhóm nhạc nam chiếm chủ yếu, thì giờ đây, đĩa nhạc của các nhóm nhạc nữ cũng bán chạy không kém.Trong năm nay, album tuyển tập "Proof" của BTS và album "MAXIDENT" của nhóm nhạc Stray Kids đã bán được trên 3 triệu đĩa. Các nhóm nhạc khác như Blackpink, NCT Dream, Seventeen cũng bán được trên 2 triệu đĩa nhạc. Nhóm nhạc tân binh IVE dù mới ra mắt nhưng đã "gây sốt" với loạt ba ca khúc đình đám "ELEVEN", "Love Dive", "After LIKE", trở thành một hiện tượng trong giới âm nhạc K-pop năm 2022.Ông Choi Kwang-ho dự báo dưới sức hút của làn sóng Hallyu, xuất khẩu đĩa nhạc của Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.