Quân đội Hàn Quốc giữ nguyên nhận định miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung

Photo : YONHAP News

Trưởng Phòng Truyền thông, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19/12 nhấn mạnh cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn giữ nguyên nhận định tên lửa Bắc Triều Tiên đã phóng một ngày trước là tên lửa đạn đạo tầm trung. Hiện tại, hai nước vẫn đang tiếp tục phân tích tổng hợp các thông số cụ thể của tên lửa.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố miền Bắc đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung, và tên lửa đã đạt tới độ cao 500 km, còn lại không công bố các thông số cụ thể khác, như vận tốc tối đa và tầm bắn của tên lửa như trong thời gian qua.Ông Kim giải thích quân đội nhận định không cần thiết phải công khai mọi thông tin quân sự của Hàn Quốc, để bảo vệ tài sản tình báo của Seoul. Thông thường, quân đội Hàn Quốc sẽ xác nhận các thông số vụ phóng ngay trong ngày, trong khi Bắc Triều Tiên sẽ công khai các thông số tên lửa, mục đích của vụ phóng vào ngày hôm sau. Theo đó, nước này có thể sử dụng chiến lược là công bố sai thông tin để gây ra hỗn loạn cho cơ quan tình báo Hàn-Mỹ, nhằm làm dấy lên nghi ngờ về năng lực thăm dò của quân đội.Có ý kiến cho rằng Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thay đổi hẳn đường lối, hạn chế công khai thông tin về động thái tên lửa của miền Bắc so với chính quyền tiền nhiệm.Trong khi đó, phía quân đội Nhật Bản lại đưa ra nhận định rằng tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên đạt 500 km, chứ không phải độ cao như phía Hàn Quốc công bố. Có ý kiến cho rằng Nhật Bản nằm xa Bắc Triều Tiên hơn Hàn Quốc nên thông số mà nước này thăm dò được đa phần thiếu chính xác. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn đang duy trì đường lối công bố các thông số thăm dò được về tên lửa của miền Bắc, nhằm công khai thông tin và bảo vệ người dân, đối lập với đường lối của Hàn Quốc.Mặt khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cho biết các cơ quan hữu quan vẫn đang phân tích về nội dung đưa tin của Bắc Triều Tiên, nói rằng nước này đã phóng thử nghiệm tên lửa để phát triển vệ tinh trinh sát quân sự.Bộ Thống nhất lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc một ngày trước đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an, làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, đe dọa tới hòa bình và sự an toàn của khu vực. Bộ Thống nhất kêu gọi nước này cần nỗ lực để nâng cao đời sống kinh tế, nhân quyền, chất lượng cuộc sống cho người dân.