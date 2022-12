Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hạ thuế xăng dầu tới tháng 4/2023

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/12 công bố quyết định tiếp tục hạ thuế xăng dầu cho tới hết tháng 4 năm sau, thay vì hết hạn vào cuối năm nay. Theo đó, thuế dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sẽ vẫn tiếp tục được giảm 37%, riêng mức giảm thuế xăng được rút xuống 25%. Chính phủ giải thích đã quyết định thu hẹp mức giảm thuế xăng sau khi cân nhắc tới tình hình giá xăng đang có chiều hướng tương đối ổn định.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng lập đối sách để ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ lợi dụng giá xăng tăng. Các trạm xăng dầu bị giới hạn lượng xăng xuất ra trong tháng, không được từ chối bán hàng nếu không có lý do chính đáng, hoặc không được xuất số lượng lớn quá mức cho một đơn vị doanh nghiệp riêng lẻ. Trong trường hợp vi phạm sẽ có thể bị xử phạt hành chính tối đa 100 triệu won (76.800 USD) hoặc ba năm tù giam.Thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô sẽ tiếp tục được áp dụng mức giảm 30% thêm 6 tháng, cho tới hết tháng 6/2023. Như vậy là biện pháp hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô của Chính phủ sẽ kéo dài trong 5 năm, từ tháng 7/2018. Chính phủ Hàn Quốc giải thích việc duy trì giảm thuế là nhằm giảm gánh nặng cho người dân khi mua ô tô mới, đồng thời cân nhắc tới nhiều trường hợp người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng ưu đãi giảm thuế do thời gian đợi bàn giao xe kéo dài.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục hạ 15% thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại nhiên liệu phát điện như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hay than bitum cho tới hết tháng 6 năm sau, cân nhắc tới tình hình giá nhiên liệu leo thang gần đây đang gây sức ép nâng giá điện.