Seoul kêu gọi Tokyo thảo luận trước trong trường hợp muốn phản công Bình Nhưỡng

Photo : KBS News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 16/12, Nhật Bản đã thông qua dự thảo sửa đổi “Chiến lược an ninh quốc gia”, trong đó nêu rõ nội dung nước này có thể phản công vào khu vực của quân địch như một biện pháp tự vệ tối thiểu cần thiết trước tình hình Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự.Cụ thể, Nhật Bản sẽ tăng mạnh chi phí quân sự cho phòng thủ để đảm bảo năng lực phản công quân địch. Nội dung này sẽ được đưa vào văn bản an ninh chính thức, tức chính thức tuyên bố Tokyo sẽ thay đổi hoàn toàn các nguyên tắc về chính sách ngoại giao, an ninh.Vấn đề đặt ra là Tokyo khẳng định rằng sẽ tự quyết định về việc phản công đối với Bình Nhưỡng mà không cần sự đồng ý của Seoul.Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/12 cho biết tuyên bố của Tokyo cho thấy những trăn trở về phòng thủ đất nước trước mối uy hiếp của Bắc Triều Tiên ảnh hưởng trực tiếp tới không chỉ Hàn Quốc mà còn cả Nhật Bản. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là vấn đề có thể được thảo luận trong khuôn khổ hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh Tokyo phải thảo luận một cách chặt chẽ với Seoul và nhận được sự đồng ý của nước láng giềng trước khi quyết định các vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn về an ninh của bán đảo Hàn Quốc và lợi ích quốc gia.Theo Hiến pháp miền Nam, miền Bắc cũng thuộc lãnh thổ Hàn Quốc, nên Tokyo không thể xâm nhập hay tấn công Bình Nhưỡng mà không có sự đồng ý của Seoul.Bộ Ngoại giao cũng chú ý tới một điểm rằng thông qua việc sửa đổi lần này, Nhật Bản có thể thực hiện năng lực phản công trong các điều kiện nghiêm ngặt mà không hề sửa đổi khái niệm "chuyên phòng thủ" trong Hiến pháp. Nội dung này được phân tích là nhằm hối thúc Tokyo thực hiện chính sách phòng thủ đảm bảo không làm lung lay nền tảng Hiến pháp Hòa bình của nước này.