Tỷ lệ vận hành của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc quý III năm nay rớt xuống dưới 80%

Photo : YONHAP News

Cơ quan nghiên cứu và phân tích doanh nghiệp Leaders Fact ngày 20/12 đã công bố kết quả phân tích đối với 200 doanh nghiệp chia sẻ thông tin về tỷ lệ vận hành trong top 500 tập đoàn, doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất của Hàn Quốc.Theo đó, tỷ lệ vận hành bình quân trong quý III năm nay của các doanh nghiệp trên đạt 78,4%, thấp hơn 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 1% so với quý III năm 2020, năm đầu tiên bùng phát dịch COVID-19.Năng lực sản xuất dù được mở rộng nhờ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, song thành quả sản xuất vẫn chưa đáp ứng do kinh tế toàn cầu trì trệ, khiến tỷ lệ vận hành sụt giảm.Tỷ lệ vận hành được tính theo tỷ lệ phần trăm của thành tích sản xuất trên thực tế so với năng lực sản xuất (theo kế hoạch).Xét theo ngành nghề, ngành xây dựng và vật tư ghi nhận mức giảm cao nhất, với tỷ lệ vận hành trong quý III là 70,5%, thấp hơn 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do chịu ảnh hưởng lớn từ việc thị trường bất động sản chững lại.Tỷ lệ vận hành ngành đóng tàu và thiết bị máy móc cũng giảm 7,4%; tiếp đó là năng lượng giảm 6,4%; hóa dầu giảm 5,4%; phân phối giảm 3,2%; thép (-2,5%); công nghệ thông tin và điện, điện tử (-2,2%).Trong số 14 ngành nghề, chỉ có ngành ô tô và phụ tùng ô tô cùng ngành dược phẩm là có tỷ lệ vận hành tăng so với một năm trước, lần lượt với 2,5% và 0,8%.Xét theo doanh nghiệp, công ty Eugene, doanh nghiệp sản xuất cốt liệu và bê tông trộn sẵn có tỷ lệ vận hành giảm mạnh 27,4% so với một năm trước. Trong số các công ty hóa dầu, công ty hóa chất Aekyung (Aekyung Chemical) có tỷ lệ vận hành giảm 22,9%. Ngược lại, hãng ô tô Ssangyong sau khi tìm được chủ nhân mới đã có tỷ lệ vận hành tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 16 công ty có tỷ lệ vận hành tăng ở mức hai chữ số, trong đó có công ty sữa Maeil tăng 23,3%, KG ETS tăng 21,6%, công ty năng lượng SK tăng 17,6%.Hầu hết 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu đều có tỷ lệ vận hành giảm, chỉ trừ hãng ô tô Kia tăng 12,6%, Hyundai Mobis tăng 4,4%, hãng LG Energy Solution tăng 2%.Có 93 doanh nghiệp có năng lực sản xuất trong quý III tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trong đó chỉ có 69 doanh nghiệp là có thành tích sản xuất trên thực tế tăng.