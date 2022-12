Tỷ lệ giá tiêu dùng năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 24 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tính đến tháng 11 năm nay đạt bình quân 5,1% so với năm ngoái, cao hơn so với mức 4,7% vào thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008, và là mức cao nhất kể từ sau kỷ lục năm 1998 (7,5%).Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, giá dầu quốc tế đã cho thấy xu thế giảm, tỷ giá hối đoái won-USD cũng ổn định nên mức tăng giá nhập khẩu dù có giảm, nhưng giá thực phẩm chế biến và các dịch vụ ăn ngoài cũng tiếp tục đà tăng, cùng với đó là giá điện và gas được điều chỉnh tăng, nên xu hướng tăng giá tiêu dùng khó có thể chững lại.Giá tiêu dùng được dự đoán sẽ tiếp tục ở mức 5% trong thời gian tới, nhưng nếu mức tăng giá các sản phẩm dầu mỏ giảm, nền kinh tế trong và ngoài nước co hẹp thì sẽ chặn đứng xu thế tăng. Ngược lại, nếu giá dầu và kinh tế trì trệ thì vẫn khó có thể dự đoán được tình hình.Giá dầu đang được xem là yếu tố làm giảm bớt tình trạng kinh tế trì trệ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế của Trung Quốc nếu được phục hồi nhanh chóng thì sẽ làm giảm đi phân nửa hiệu quả, và còn nhiều biến số khác như biện pháp hạn chế nhập khẩu dầu thô của Nga hay các nước sản xuất dầu cắt giảm mạnh quy mô sản lượng.Vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu) gần đây cũng liên tục tăng, đạt 4,3%. Song xu thế tăng sẽ ngưng lại trong thời gian tới do chịu tác động từ việc lãi suất tăng và giá thuê nhà giảm trong bối cảnh kinh tế trì trệ.