Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận mức cao nhất trong vòng 97 ngày

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 20/12 cho biết tính đến 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận 87.559 ca mắc COVID-19 mới, gồm 87.485 ca nhiễm trong nước và 74 ca nhập cảnh.Số ca nhiễm mới đã nhiều hơn 729 ca so với tuần trước (xét riêng các ngày thứ Ba), và nhiều hơn 9.975 ca so với cách đây hai tuần, cũng là mức cao nhất trong vòng 97 ngày tính từ ngày 14/9.Làn sóng lây lan COVID-19 hiện đang cho thấy xu hướng tăng trở lại khi Hàn Quốc chính thức bước vào mùa đông.Tính đến nay, có tới 17% số ca mắc được xác định là nhiễm biến thể phụ BN.1 của biến thể Omicron. Do đó, tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung sẽ quyết định đến xu hướng làn sóng lây nhiễm mới trong thời gian tới.Tỷ lệ tiêm chủng mũi bổ sung ở người ngoài 60 tuổi hiện đạt 27,8%, ở các cơ sở dễ lây nhiễm là 46,4%.Số ca mắc nặng đang nhập viện điều trị là 519 ca, giảm 16 ca so với một ngày trước, song vẫn đang duy trì ở ngưỡng 500 ca. Tỷ lệ vận hành giường dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 19/12 là 36,9%.Số người tử vong do COVID-19 trong ngày 19/12 là 56 ca, nâng số người tử vong lũy kế từ đầu dịch lên thành 31.490 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.