Tổng Liên đoàn lao động Dân chủ và Công đoàn vận tải công cộng kiện Chính phủ Hàn Quốc lên ILO

Photo : YONHAP News

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Công đoàn vận tải công cộng đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan tới các biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc về cuộc tổng đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa vừa qua.Các tổ chức trên đã mở buổi họp báo vào ngày 20/12 trước trụ sở Quốc hội, giải thích lý do gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban về quyền tự do lập hội của ILO, là bởi Chính phủ Hàn Quốc đã vi phạm Công ước số 87 và số 98, cũng như nguyên tắc tự do lập hội của ILO.Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn Công ước số 87 và số 98, công ước trọng tâm của ILO về quyền tự do lập hội, và Công ước số 29 về cấm cưỡng ép lao động, nên các công ước này đã có hiệu lực tương tự quy định luật trong nước từ tháng 2 năm nay.Ủy ban về quyền tự do lập hội là cơ quan giám sát chính thức của Tổ chức Lao động quốc tế, có thể yêu cầu Chính phủ của các nước thực thi phương án khuyến nghị sau khi xem xét đơn khiếu nại do các tổ chức của chủ lao động và người lao động đệ trình.Ngày 2/12 vừa qua, ILO đã gửi thư can thiệp khẩn cấp cho Bộ Lao động và tuyển dụng Hàn Quốc theo yêu cầu của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ.Theo đó, phía Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cho rằng ILO đã "can thiệp khẩn cấp" vì nhận thấy rằng Chính phủ Seoul đã vi phạm công ước. Nhưng Chính phủ Hàn Quốc khẳng định ILO chỉ "xác định ý kiến" của Chính phủ theo đề nghị của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ.