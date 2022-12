Tàu khu trục 4.400 tấn chở Lực lượng hải quân Cheonghae đợt 39 xuất cảng sang Somalia

Photo : YONHAP News

Tàu khu trục Chungmugong Yi Sun-sin (DDH-II, 4.400 tấn) ngày 19/12 đã xuất cảng tại căn cứ tác chiến hải quân ở Busan, sang vịnh Aden ngoài khơi Somalia, nơi chịu ảnh hưởng lớn từ cướp biển, thực hiện nhiệm vụ như hộ tống tàu thủy và đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng biển này.Tàu chở toàn bộ binh lính thuộc Lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đợt 39 bao gồm 260 người, trong đó có các thuyền viên của tàu khu trục, các binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Hải quân (UDT/SEAL), Phi đội lái trực thăng tác chiến trên biển (Lynx), Thủy quân lục chiến và các nhân viên y tế.Tàu Chungmugong Yi Sun-sin từng hoàn thành nhiệm vụ điều binh vào năm 2009 với lực lượng Cheonghae đợt 3, và đây là lần thứ 6 tàu thực hiện điều binh với đơn vị này.Được biết, lực lượng Cheonghae đợt 39 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển châu Phi này đến tháng 6/2023. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh các tàu thủy trên vịnh Aden, lực lượng hải quân cũng có kế hoạch sẽ tham gia vào tác chiến an ninh hàng hải (MSO) do Bộ Tư lệnh hải quân tổng hợp (CMF), một liên minh hải quân của hơn 20 nước, và Bộ Tư lệnh hải quân thuộc Liên minh châu Âu (EU) dẫn dắt.Trước đó, các binh lính của lực lượng Cheonghae đợt 39 đã cách ly trên tàu trong 10 ngày trước khi xuất cảng để phòng ngừa lây lan COVID-19. Một phần trong buồng tàu khu trục còn được sửa chữa thành phòng cách ly áp lực âm.Đại tá Yoon Seong-won, Tư lệnh Lực lượng hải quân Cheonghae đợt 39 thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thiện nhiệm vụ được giao là đảm bảo an toàn và tự do cho thuyền Hàn Quốc cũng như bảo vệ tính mạng của người dân trong khu vực phụ trách.