Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của đài KBS được tổ chức hàng tháng từ năm 2023

Photo : YONHAP News

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn dành cho người nước ngoài của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBSKLT) sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần bắt đầu từ năm 2023.KBSKLT là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do Viện chấn hưng tiếng Hàn KBS chủ quản, dành cho đối tượng người nước ngoài. Trong năm 2023, đơn vị tổ chức đã tiến hành các công tác ổn định môi trường thi để các thí sinh cư trú ở nước ngoài cũng có thể dự thi.Viện chấn hưng tiếng Hàn KBS sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Hàn bằng cả hình thức trực tuyến, không ràng buộc về thời gian và địa điểm dự thi của thí sinh. Vậy nên ngày càng có nhiều trường học lựa chọn KBSKLT là môn thi cần thiết. Trường hợp đăng ký thi tập thể thì cơ quan tổ chức cũng có thể sắp xếp lịch trình với đơn vị có nhu cầu.Theo đó, bắt đầu từ năm sau, kỳ thi sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần cho các thí sinh tự do, và tổ chức không định kỳ cho các đơn vị có nhu cầu thi tập thể.Ngoài ra, để thí sinh dự thi bớt áp lực và chuẩn bị ôn thi, KBS đã mở thêm các bài thi thử trên trang chủ (www.kbsklt.com). Ngoài ra, trang chủ cũng cung cấp những nội dung về tiếng Hàn một cách có hệ thống để thí sinh có thể ôn thi hiệu quả.Giám đốc Viện chấn hưng tiếng Hàn KBS kỳ vọng kỳ thi được tổ chức hàng tháng sẽ tạo điều kiện giúp cho các thí sinh tự do có thể tham gia dự thi nhiều hơn. Thông qua kỳ thi, hy vọng các thí sinh sẽ nâng cao được vốn tiếng Hàn của mình.