Tuyết rơi dày ở nhiều địa phương Hàn Quốc trong ngày 21/12

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng bởi khối mây gây tuyết từ vùng biển phía Tây di chuyển vào đất liền, từ rạng sáng ngày 21/12, tuyết và mưa đã bắt đầu rơi trên toàn quốc, tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo tuyết sẽ rơi dày kèm gió mạnh và sấm chớp cho tới chiều cùng ngày ở Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, khu vực đất liền và vùng núi tỉnh Gangwon, vùng đất liền phía Bắc ở hai tỉnh Bắc Chungcheong và Bắc Gyeongsang, vùng núi trên đảo Jeju.Tính đến 8 giờ sáng, tuyết rơi dày 1-3 cm/giờ ở nhiều nơi thuộc các địa phương miền Trung. Ngoại trừ tỉnh Nam Gyeongsang, lệnh cảnh báo chú ý tuyết rơi nhiều đều được ban bố ở các địa phương kể trên.Theo dự báo của Cục Khí tượng và thủy văn, khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, đất liền và vùng núi tỉnh Gangwon, tuyết sẽ rơi dày đến 15 cm.Mưa và tuyết được dự báo sẽ ngừng rơi ở hầu hết các khu vực vào tối muộn.Gió được dự báo sẽ trở mạnh từ chiều cùng ngày. Trong khi đó, một số khu vực như vùng Yeongdong (duyên hải phía Đông tỉnh Gangwon), phía Đông tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang đã ban cảnh báo chú ý thời tiết khô hanh. Gió mạnh và thời tiết khô nên cần phải chú ý cháy nổ.Nhiệt độ vào buổi sáng 21/12 ở khoảng -6 đến -5 độ C, tương tự như mọi năm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tầm từ 2 đến 10 độ C.Từ ngày mai 22/12, khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn về khiến nhiệt độ sẽ giảm đi từ 5 đến 10 độ C. Cụ thể, nhiệt độ ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) dự báo rớt xuống -15 độ C, Seoul là -9 độ C. Thời tiết lạnh đỉnh điểm nhất trong mùa đông năm nay sẽ vào ngày 23/12.Từ ngày 22-24/12, tuyết sẽ rơi nhiều ở các tỉnh Nam Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla).Người dân cần chú ý đường tuyết đóng băng trơn trượt, sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Dùng vải hoặc quần áo cũ che phủ đồng hồ nước để tránh hiện tượng đóng băng, gây thiệt hại. Người già yếu nên hạn chế ra đường, trong trường hợp cần thiết phải ra ngoài thì phải đội mũ, mang găng tay, mặc quần áo ấm.