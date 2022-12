Mỹ đánh giá về tuyên bố của Bắc Triều Tiên liên quan đến phát triển vệ tinh nhân tạo

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder khi được hỏi về năng lực phát triển vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên, đã đưa ra lập trường nguyên tắc rằng đây là một thông tin tình báo.Ông Ryder cho rằng việc miền Bắc tự công bố các nội dung liên quan tới vệ tinh trinh sát là nhằm chứng tỏ tầm quan trọng của lĩnh vực không gian trong môi trường an ninh ở thời điểm hiện tại.Người phát ngôn Ryder giải thích việc liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung là nhằm khẳng định sự vững mạnh của đồng minh thông qua việc nâng cao năng lực tác chiến, với mục tiêu là kìm hãm các hành động khiêu khích tiềm tàng, để miền Bắc thấy rằng Seoul và Washington đang duy trì năng lực đối phó.Về việc Bắc Triều Tiên cho rằng đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) với đúng góc bắn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tiếp tục chỉ trích đây là một hành động nguy hiểm, không cần thiết, hối thúc miền Bắc quay trở lại đối thoại.Trong bối cảnh này, một máy bay ném bom B-2, tài sản chiến lược của Không quân Mỹ, đã hạ cánh bất thường do lỗi kỹ thuật vào ngày 10/12 (giờ địa phương), khiến toàn bộ 20 chiếc máy bay B-2 khác đã phải ngừng bay.Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đang sở hữu nhiều máy bay ném bom chiến lược đa dạng, đủ năng lực cần thiết để đối phó khi mà lo ngại về mối đe dọa an ninh tiềm tàng ngày càng dâng cao.