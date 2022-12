843.000 người nước ngoài có việc làm tại Hàn Quốc, giảm 1,4%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/12 công bố số liệu cho biết tính tới tháng 5 năm nay, số người nước ngoài có việc làm trong nước đạt 843.000 người, giảm 12.000 người (1,4%) so với một năm trước.Như vậy là số lao động người nước ngoài đã quay lại xu hướng giảm chỉ sau một năm, khi tăng từ 848.000 người năm 2020 lên 855.000 người vào năm ngoái. Điều này được phân tích là do số người nước ngoài hồi hương nhiều hơn số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, trong bối cảnh quy trình xuất nhập cảnh vẫn đang bị hạn chế vì dịch COVID-19.Tỷ lệ tuyển dụng người nước ngoài đạt 64,8%, tăng 0,6%. Số người thất nghiệp là 37.000 người, giảm 18.000 người (32,2%), tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%, giảm 1,8%.Xét theo quốc tịch, lao động người Trung Quốc tăng 4.000 người, trong khi lao động người Trung Quốc gốc Hàn giảm 9.000 người, đạt 331.000 người, chiếm 39,3%, nhiều nhất trong tổng số người nước ngoài có việc làm trong nước. Lao động người Việt Nam giảm 4.000 người.Xét theo mức lương, số người có mức lương trên 3 triệu won (2.330 USD)/tháng đạt 239.000 người, tăng 61.000 người (34,5%). 30,1% người có mức lương dưới 3 triệu won, tăng so với năm trước (21,9%). Điều này cho thấy nguồn cung nhân lực nước ngoài đang thiếu so với nhu cầu.Có 19,7% người nước ngoài trả lời từng bị phân biệt đối xử trong vòng một năm qua, nguyên nhân chủ yếu là do xuất thân (58%), trình độ tiếng Hàn (27,9%), ngoại hình (8,3%). Trong số đó, 16,6% người đã lên tiếng yêu cầu khắc phục, nhưng hiệu quả thì chỉ đạt được 36,7%. Mặt khác, 80,4% người nước ngoài trả lời hài lòng về cuộc sống tại Hàn Quốc.Số người nước ngoài trên 15 tuổi được Bộ trưởng Tư pháp cấp phép nhập tịch Hàn Quốc là hơn 52.000 người, tăng 3.000 người so với một năm trước (5,7%). Trong đó, số người Việt Nam tăng thêm 3.000 người, người Trung Quốc gốc Hàn giảm 1.000 người.