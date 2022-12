Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc ngày 21/12 cao nhất trong vòng 98 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 21/12, Hàn Quốc ghi nhận 88.172 ca mắc COVID-19, trong đó có 69 ca nhập ngoại.Số ca mắc mới cùng ngày đã tăng 3.619 ca so với một tuần trước, 13.479 ca so với hai tuần trước, và là mức cao nhất trong vòng 98 ngày, kể từ sau ngày 14/9 (93.000 ca).Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị giảm 7 ca, còn 512 ca, nhưng vẫn 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Số ca tử vong tăng thêm 59 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tỷ lệ tái mắc COVID-19 vẫn đang tiếp tục tăng, trong khi tỷ lệ mắc biến thể BN.1 tuần thứ hai tháng 12 đạt 20,3%, cao gấp 3,6 lần so với mức 5,7% tuần thứ ba tháng 11.Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung mùa đông tại các cơ sở dễ lây nhiễm như bệnh viện điều dưỡng hiện đạt 47,5%, tăng 33,5% so với tháng trước, trong đó tỷ lệ tiêm ở người trên 60 tuổi đạt 28,3%, tăng 13,5%, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu mà Chính phủ đề ra là 60% ở các cơ sở dễ lây nhiễm và 50% ở người trên 60 tuổi.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả và tính an toàn của các loại vắc-xin cải tiến, tổ chức tiêm phòng tận nơi đối với các cơ sở dễ lây nhiễm, nỗ lực nâng cao tối đa tỷ lệ tiêm phòng.