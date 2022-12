Mở cửa trở lại sân trượt băng quảng trường Seoul sau ba năm

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul công bố sẽ mở cửa trở lại sân trượt băng quảng trường Seoul từ 6 giờ tối ngày 21/12 cho tới hết ngày 12/2/2023.Trong ngày mở cửa đầu tiên 21/12, người dân sẽ được vào cửa miễn phí từ 6 giờ tối tới 7 rưỡi tối. Thời gian mở cửa sân trượt băng là từ 10 giờ sáng tới 9 giờ 30 tối ngày thường, 10 giờ sáng tới 11 giờ tối ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.Phí vào cửa là 1.000 won (0,8 USD) giới hạn trong vòng một tiếng, đã bao gồm phí thuê giày trượt. Mức phí này đã được giữ nguyên từ lần mở cửa đầu tiên vào năm 2004. Người dân có thể mượn miễn phí các vật dụng an toàn như mũ bảo hiểm và đai bảo vệ đầu gối, nhưng sẽ phải trả phí nếu dùng tủ bảo quản vật dụng cá nhân.Người dân có thể đặt vé trực tuyến và kiểm tra các thông tin liên quan trên trang chủ Sân trượt băng quảng trường Seoul (www.seoulskate.co.kr).Chính quyền thành phố Seoul dự kiến tăng gấp đôi nhân viên phụ trách an toàn tại sân trượt băng nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân.Tuy nhiên, chính quyền thành phố sẽ thông báo trước cho người dân nếu phải đóng cửa sân trượt băng khi nồng độ bụi siêu nhỏ được dự báo cao hơn một mức nhất định.Trước đó, sân trượt băng quảng trường Seoul đã dừng hoạt động sau lần mở cửa cuối cùng vào ngày 31/1/2020 do bùng phát dịch COVID-19.