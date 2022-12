Xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/12 công bố số liệu cho biết trong vòng 20 ngày đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 33,63 tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả tháng 12 sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp, nối tiếp tháng 10 và tháng 11 trước đó. Trong cùng khoảng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu đạt 40,06 tỷ USD, tăng 1,9%.Do nhập khẩu tăng hơn xuất khẩu, cán cân thương mại tháng 12 dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt tháng thứ 9 liên tiếp.Cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm tới ngày 20/12 thâm hụt 48,96 tỷ USD, mức cao kỷ lục xét theo năm, gấp hơn hai lần so với kỷ lục trước đó là vào năm 1996.Do đó, cán cân thương mại cả năm nay gần như chắc chắn sẽ lần đầu thâm hụt sau 14 năm kể từ năm 2008, thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.Sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu có ảnh hưởng lớn là do nhu cầu toàn cầu giảm vì kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, đặc biệt là sự sụt giảm ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Xuất khẩu chíp bán dẫn đã giảm tới 24,3% so với một năm trước. Các mặt hàng khác như thép, thiết bị vô tuyến viễn thông, máy móc chính xác cũng giảm mạnh.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, giảm mạnh tới 26,6%. Cán cân thương mại với Trung Quốc sau khi bất ngờ đạt thặng dư vào tháng 9 đã quay trở lại thâm hụt vào tháng 10 và tháng 11. Xuất khẩu sang Việt Nam và Đài Loan cũng đồng loạt giảm.Trong khi xuất khẩu giảm thì nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đốt lại tăng do nhu cầu tăng vào mùa đông, càng khiến thâm hụt cán cân thương mại trầm trọng hơn. Nhập khẩu của cả dầu thô và than đá đều tăng, đặc biệt là nhập khẩu khí đốt đã tăng tới hơn 100% so với năm 2021.