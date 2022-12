Mỹ tuyên bố tách biệt viện trợ nhân đạo ra khỏi nội dung cấm vận

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/12 đã ra thông cáo báo chí về việc Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đã nối tiếp theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để có một bước ngoặt táo bạo, quyết định loại bỏ viện trợ nhân đạo khỏi nội dung cấm vận.Trước đó vào ngày 9/12, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Dự thảo nghị quyết về việc tách biệt viện trợ nhân đạo khỏi nội dung trừng phạt, dựa theo đề xuất của các tổ chức phi chính phủ.Trong thời gian qua, có luồng ý kiến cho rằng các tổ chức viện trợ nhân đạo gặp nhiều hạn chế nhất định mỗi khi thực hiện viện trợ, dù đây là hạng mục được cho phép loại trừ khỏi nội dung cấm vận.Theo đó, về cơ bản, những hạng mục được áp dụng riêng biệt với nội dung trừng phạt sẽ là: viện trợ nhân đạo của Chính phủ Mỹ; các hoạt động quốc tế của Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ; viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực như thiên tai và y tế, môi trường, giáo dục, thiết lập hòa bình.Trong một bài phát biểu riêng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Washington sẽ ra sức bảo vệ cho các hoạt động viện trợ nhân đạo và loại bỏ các rào cản trong vấn đề này.Quy định lần này được áp dụng cho nhiều đối tượng bị cấm vận, trong đó dự kiến cũng sẽ ảnh hưởng đến việc viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, do Hội đồng bảo an đã nêu rõ các điều khoản miễn cấm vận đối với Bình Nhưỡng trong Nghị quyết số 2397 về cấm vận miền Bắc được thông qua vào tháng 2/2017, nên sẽ không có thay đổi lớn nào trên thực tế, song việc mở rộng toàn bộ quy tắc có thể góp phần thay đổi bầu không khí theo hướng tích cực.