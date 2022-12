Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh ưu tiên cải cách lao động trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21/12 đã chủ trì buổi báo cáo công tác năm 2023 của Bộ Kế hoạch và tài chính, kiêm hội nghị của Hội đồng tư vấn kinh tế quốc gia (NEAC). Tại hội nghị, Tổng thống tuyên bố sẽ biến năm 2023, năm cầm quyền thứ hai, thành năm khởi đầu xúc tiến cải cách ba lĩnh vực "lao động, giáo dục và lương hưu".Trong đó, Tổng thống Yoon tuyên bố sẽ ưu tiên cải cách lao động trước, gồm các bài toán như cải thiện cơ cấu kép trên thị trường lao động, xây dựng hệ thống lương thưởng hợp lý, thay đổi cơ chế bóc lột lao động, để từ đó tôn trọng giá trị lao động.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ ra rằng Chính phủ phải thay đổi chế độ lao động cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu công nghiệp, nhu cầu của công đoàn lao động. Ông Yoon cũng nhấn mạnh về việc xây dựng một đất nước tăng trưởng dựa trên chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động.Ngoài ra, Tổng thống nhấn mạnh phải nâng cao tính minh bạch về kế toán của công đoàn. Tiêu cực trong công đoàn chính là một trong ba vấn đề tham nhũng tiêu cực cần phải loại bỏ trong xã hội Hàn Quốc, phải xử phạt cứng rắn, để củng cố vững chắc chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động, cải cách lao động.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đề cập cụ thể về phương hướng chính sách bất động sản của Chính phủ, đó là giảm nhẹ thuế với người sở hữu nhiều nhà ở, từ đó giảm gánh nặng chi phí thuê nhà cho người dân. Ông Yoon chỉ ra rằng việc đánh thuế cao với người sở hữu nhiều nhà ở đúng về mặt đạo đức, nhưng trong tình hình lãi suất cao trên toàn cầu hiện nay, giá trị tài sản, trong đó có bất động sản giảm, người dân sẽ chuộng thuê nhà hơn mua nhà. Việc tăng thuế với người sở hữu nhà rốt cuộc sẽ làm gia tăng gánh nặng cho người thuê nhà.Về tình hình kinh tế, Tổng thống đánh giá các nước trên thế giới đang có xu hướng chung là nâng lãi suất, thắt chặt tiền tệ. Điều này không khỏi khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, tiêu dùng càng bị co hẹp hơn. Rất may là đội ngũ cố vấn kinh tế của Hàn Quốc đã đối phó một cách hiệu quả, kiểm soát tốt được giá tiêu dùng và tỷ giá hối đoái.Về phương hướng chính sách kinh tế năm sau, Tổng thống nhấn mạnh phải kiểm soát thật tốt nợ hộ gia đình và doanh nghiệp, không để ảnh hưởng tới lĩnh vực tài chính. Theo Tổng thống, phải tìm ra được bước đột phá ở lĩnh vực công nghiệp thông qua xuất khẩu. Các nước giàu tài nguyên, các nước mới nổi hiện vẫn đang duy trì được tỷ lệ tăng trưởng cao, do đó Chính phủ phải tích cực tìm kiếm hướng đi cho nền kinh tế thông qua việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đấu thầu các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với các quốc gia này.Tổng thống cũng một lần nữa nhấn mạnh về việc hạ thuế doanh nghiệp, trọng tâm tranh cãi của chính giới trong quá trình thông qua dự thảo ngân sách năm sau.Tại hội nghị cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho cũng đã trình bày về phương hướng chính sách kinh tế năm 2023.Văn phòng Tổng thống cho biết sau Bộ Kế hoạch và tài chính, các Bộ ngành khác cũng sẽ lần lượt báo cáo công tác năm sau lên Tổng thống.