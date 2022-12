Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/12 đã tổ chức Hội nghị sĩ quan chỉ huy toàn quân nửa cuối năm 2022, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lee Jong-sup, đánh giá về thành quả ở lĩnh vực quốc phòng trong năm qua và thảo luận về các nhiệm vụ trong năm sau.Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Seung-kyum, Tổng tham mưu trưởng các binh chủng Lục quân, Hải Quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, cùng các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng. Một số sĩ quan chỉ huy tham gia hội nghị qua video trực tuyến do cân nhắc tới tình hình Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục khiêu khích.Bộ Quốc phòng đề ra 6 nhiệm vụ quốc phòng trọng tâm trong năm sau bao gồm: củng cố vững chắc thế trận phòng thủ, quốc phòng và nâng cao năng lực đối phó quân sự; bồi dưỡng lực lượng khoa học công nghệ cao thông qua cải cách Quốc phòng 4.0; tăng cường và mở rộng hợp tác quốc phòng, phát triển vượt bậc quan hệ đồng minh quân sự Hàn-Mỹ; xây dựng nền quốc phòng an toàn, minh bạch và có lợi cho cả quân và dân; xây dựng văn hóa quốc phòng phù hợp với thế hệ tương lai; bồi dưỡng công nghiệp quốc phòng thành ngành công nghiệp chiến lược quốc gia.Nội dung trọng tâm trong phương hướng phát triển quan hệ đồng minh quân sự Hàn-Mỹ là sửa đổi Chiến lược răn đe phù hợp, tăng cường năng lực răn đe mở rộng như triển khai thường xuyên các loại vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ phát triển các kịch bản diễn tập thực chiến cân nhắc tới mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa miền Bắc đang ngày một dâng cao thời gian gần đây, áp dụng trong cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.Cụ thể, trong năm sau, Bộ Quốc phòng sẽ khôi phục lại cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle) sau 5 năm bị gián đoạn từ năm 2018. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ mở rộng đầu tư công nghệ cao để nâng cao năng lực tấn công chính xác và mạnh mẽ với hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên thông qua hệ thống phòng thủ "ba trụ cột". Điều này có nghĩa là Bộ Quốc phòng sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển các loại tên lửa uy lực mạnh mẽ, công nghệ cao trong thời gian tới.Để tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Bộ Quốc phòng sẽ bao gồm cả Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm vào Hội đồng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, hiện đang bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp thương mại và tài nguyên, Bộ Ngoại giao; để phát triển thành một cơ chế thảo luận chiến lược cấp quốc gia.Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup nhấn mạnh sẽ đối phó với mối uy hiếp hạt nhân của Bắc Triều Tiên dựa trên cam kết và năng lực răn đe mở rộng của Mỹ, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.Ngoài ra, quân đội cũng phải chủ động đối phó với các mối uy hiếp khác, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó cứng rắn và hoàn hảo nhất trước bất cứ động thái khiêu khích nào của Bình Nhưỡng.Ông Lee yêu cầu mỗi sĩ quan chỉ huy phải làm tròn nhiệm vụ của mình, tích cực xúc tiến 6 nhiệm vụ quốc phòng trọng tâm năm sau, để xây dựng một nền hòa bình dựa vào sức mạnh.