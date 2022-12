Bộ Lao động Hàn Quốc bãi bỏ hạn chế tuyển dụng lao động nước ngoài từ tháng 1/2023

Photo : KBS News

Phát biểu với báo chí về kết quả cuộc họp về cải cách quy chế tại công trường xây dựng ngày 20/12, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Sức mạnh quốc dân Sung Il-jong cho biết đã cùng Chính phủ nhất trí bãi bỏ toàn diện quy định hạn chế tuyển dụng người lao động nước ngoài bắt đầu từ tháng 1/2023.Cụ thể, Chính phủ sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế tuyển dụng lao động nước ngoài trong vòng ba năm đối với doanh nghiệp vi phạm luật Lao động và tuyển dụng bất hợp pháp lao động nước ngoài.Theo Bộ Lao động và tuyển dụng Hàn Quốc, đối tượng bị hạn chế tuyển dụng do vi phạm nội dung trên là 1.453 doanh nghiệp thuộc 5 nhóm ngành như xây dựng, sản xuất, nông nghiệp và công nghiệp chăn nuôi, ngư nghiệp, dịch vụ. Trong đó có 446 doanh nghiệp xây dựng.Bộ Lao động cũng đang xem xét gỡ bỏ quy chế này sau ba tháng kể từ khi bị đưa vào danh sách hạn chế tuyển dụng.Tuy nhiên, việc bãi bỏ hạn chế có thể sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp vi phạm nặng như làm giả giấy phép tuyển dụng, bị phạt trên 5 triệu won (3.890 USD) hoặc có thể đi tù.Một quan chức Bộ Lao động và tuyển dụng giải thích, lý do Chính phủ gỡ bỏ hạn chế này là vì các doanh nghiệp xây dựng bắt buộc phải tuyển dụng người lao động nước ngoài do có xu hướng già hóa trong tầng lớp lao động Hàn Quốc trong ngành nghề này. Qua đó, quyết định này được mong đợi sẽ cải thiện đáng kể vấn nạn thiếu lao động tại Hàn Quốc.Trong khi đó, có ý kiến cho rằng quyết định lần này của Bộ Lao động dù là nhất thời nhưng cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ cấm vận đối với các trường hợp vi phạm pháp luật và sẽ tạo điều kiện gia tăng các hành vi phạm pháp.