Báo Tokyo đưa tin Bắc Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga bằng đường sắt vào ngày 20/12

Photo : YONHAP News

Báo Tokyo của Nhật Bản ngày 22/12 dẫn lời một quan chức thạo tình hình Bắc Triều Tiên, cho biết miền Bắc đã cung cấp vật tư quân sự bao gồm đạn pháo cho Nga bằng đường sắt vào ngày 20/12.Theo nội dung đưa tin, Bình Nhưỡng đã vận chuyển vũ khí cho Nga thông qua tuyến đường sắt nối ga sông Duman ở thành phố Rason phía Đông Bắc nước này với ga Khasan thuộc vùng Primorsky của Nga.Báo Tokyo cho biết trước khi giao dịch vũ khí, Bắc Triều Tiên đã tiến hành đàm phán trong vòng vài tháng nhằm bán đạn pháo cho Nga trị giá hàng triệu USD. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga bằng đường sắt. Có thể trong vài tuần tới, Bắc Triều Tiên sẽ bàn giao tiếp cho Nga hàng nghìn quả pháo chống tăng và tên lửa phòng không.Việc Bắc Triều Tiên xuất khẩu vũ khí là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước đó, tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 5/9 đưa tin Nga đã mua hàng triệu đạn pháo của miền Bắc để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Sau đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 2/11 tiết lộ thông tin rằng Bình Nhưỡng đang lén lút cung cấp đạn pháo số lượng lớn cho Mátxcơva theo cách thức gửi gián tiếp cho một quốc gia Trung Đông hoặc Bắc Phi.Về phần mình, Bắc Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin giao dịch vũ khí. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/11 vừa qua cũng một lần nữa đề cập tới khả năng Bắc Triều Tiên cung cấp hàng triệu đạn pháo cho Nga thông qua một nước thứ ba.