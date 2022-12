Chỉ số KOSPI giảm gần 22% trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết sàn giao dịch KOSPI có tỷ lệ biến động xếp thứ 19 về các chỉ số thị trường chứng khoán chính trong số các nước thuộc Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).Kết quả so sánh giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên trong năm nay với ngày 20/12 vừa qua cho thấy chỉ số KOSPI đã giảm 21,93% so với đầu năm, xét theo các chỉ số thị trường chứng khoán chính của G20.Chỉ số KOSPI khởi đầu với 2.988,77 điểm trong ngày 3/1 năm nay, và dừng lại ở mức 2.333,29 điểm trong ngày 20/12 vừa qua.Trong số các nước G20, chỉ số chứng khoán của Nga có tỷ lệ giảm lớn nhất với -40,4%. Có tổng cộng 14 nước có các chỉ số chính của thị trường chứng khoán giảm so với đầu năm, bao gồm Hàn Quốc.Trong cùng thời điểm, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản rớt 9,33%, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones của Mỹ giảm 10,21%. Chỉ số tổng hợp sàn chứng khoán Thượng Hải cũng giảm 19,25%, do nền kinh tế trì trệ bởi các biện pháp đóng cửa phòng dịch COVID-19.Trong số 20 nền kinh tế lớn, chỉ số BIST của Thổ Nhĩ Kỳ là tăng cao nhất với 181,26%, theo sau đó là chỉ số MERVAL của Argentina tăng 101,38%.Lý do khiến chỉ số KOSPI rớt mạnh trong năm nay là bởi tình hình ngành công nghiệp chíp bán dẫn, vốn chiếm thị phần lớn trên thị trường chứng khoán rơi vào khó khăn.Trên thị trường chứng khoán có giá, giá trị vốn hóa thị trường của hãng điện tử Samsung và SK Hynix, hai doanh nghiệp dẫn đầu, tính đến ngày 20/12 vừa qua lần lượt đạt 349.830 tỷ won (274,24 tỷ USD) và 57.000 tỷ won (44,63 tỷ USD), chiếm hơn 20% thị trường chứng khoán trong nước.Tuy nhiên, thị trường chíp nhớ, mảng chủ lực của Hàn Quốc, đang có giá rớt mạnh hơn so với dự kiến trong quý III và IV, do phải điều chỉnh lượng hàng tồn bởi nhu cầu điện thoại thông minh và máy tính giảm mạnh từ quý II, cũng như do chính sách cắt giảm nhu cầu về máy chủ của các nước lớn.Thêm vào đó là nền kinh tế của Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, hiện vẫn chưa hồi phục sau dịch COVID-19; giá trị đồng won giảm khiến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc, cũng là nguyên nhân khiến chỉ số KOSPI giảm.Trong năm sau, thị trường chứng khoán được dự đoán sẽ chững lại vì ngành công nghiệp bán dẫn sẽ vẫn phải điều chỉnh tồn kho liên quan tới smartphone và máy tính cho tới nửa đầu năm tới, và Trung Quốc dù đã nới lỏng biện pháp phòng dịch nhưng cũng cần thời gian để phục hồi nền kinh tế.