Hàn Quốc sửa đổi chương trình giáo dục, tập trung bồi dưỡng giáo dục kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/12 đã ấn định và công bố "Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022". Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc sửa đổi toàn diện chương trình giáo dục sau 7 năm, từ năm 2015.Bộ Giáo dục xét thấy cần thiết phải sửa đổi lại toàn bộ Chương trình giáo dục trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng sau đại dịch COVID-19, và nhằm chuẩn bị cho việc triển khai toàn diện hệ thống tín chỉ ở bậc trung học phổ thông.Trọng tâm sửa đổi lần này là tăng cường năng lực kỹ thuật số cho học sinh cấc cấp, nhằm bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật số trong tương lai.Thứ trưởng Bộ Giáo dục Jang Sang-yoon cho biết Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 nhấn mạnh về việc bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, toán học và kỹ thuật số, nền tảng cho tất cả các môn học và cho quá trình học tập suốt đời của mỗi học sinh.Cụ thể, số giờ học về công nghệ thông tin ở bậc tiểu học và trung học cơ sở sẽ được nâng gấp đôi so với hiện nay, từ 17 lên trên 34 tiếng ở bậc tiểu học, và từ 34 lên trên 68 tiếng ở bậc trung học cơ sở.Ở bậc trung học phổ thông, ngoài môn "Công nghệ thông tin" thì sẽ có thêm các môn tự chọn mới như "Trí tuệ nhân tạo" hay "Khoa học dữ liệu". Ngoài ra, nội dung về "ma trận" sẽ được đưa trở lại vào sách giáo khoa môn Toán của học sinh lớp 10.Chương trình giáo dục bậc trung học phổ thông được nêu rõ là "chương trình giáo dục tự chọn dựa theo hệ thống tín chỉ" thay vì theo số tiết học như hiện nay. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang xúc tiến triển khai toàn diện hệ thống tín chỉ ở bậc trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, các em học sinh lớp 10 sẽ chủ yếu học các môn chung, sang năm lớp 11 và lớp 12 sẽ có thể tự do lựa chọn các môn học đa dạng phù hợp với khả năng và hướng đi tương lai của bản thân.Để tăng cường năng lực đọc hiểu tiếng Hàn cho học sinh bậc tiểu học, số giờ học môn Ngữ văn ở lớp 1 và lớp 2 được tăng lên thành 34 tiếng. Ngoài ra, môn Ngữ văn ở các bậc học sẽ được bổ sung thêm lĩnh vực "truyền thông", nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng các phương tiện truyền thông cho học sinh, một kỹ năng đang ngày càng được coi trọng hơn.Ngoài ra, Chương trình giáo dục sửa đổi lần này được tăng cường các nội dung giảng dạy về an toàn, theo hình thức trải nghiệm và thực hành, sau thảm họa giẫm đạp tang thương ở Itaewon. Học sinh từ lớp 3 cho tới học sinh trung học phổ thông sẽ được dạy về các quy tắc an toàn ở các môi trường tập trung đông người trong các môn học đa dạng như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sức khỏe.Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 sẽ được áp dụng với học sinh lớp 1, 2 trong năm học 2024, và lần lượt áp dụng với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vào năm tiếp theo.Sau khi áp dụng Chương trình giáo dục sửa đổi lần này, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục công bố dự thảo sửa đổi chế độ thi tuyển sinh đại học năm học 2028 vào tháng 2/2024.