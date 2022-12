Chính phủ Hàn Quốc tập trung quản lý kinh tế vĩ mô, hồi phục dân sinh cho tới quý I/2023

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/12 đã mở cuộc họp Thứ trưởng kinh tế khẩn cấp, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Bang Ki-sun.Thứ trưởng Bang dự báo trong nửa đầu năm sau, tình hình kinh tế, dân sinh sẽ càng khó khăn hơn. Cho tới hết quý I Chính phủ sẽ tập trung tối đa vào việc quản lý kinh tế vĩ mô như ổn định thị trường tài chính, "hạ cánh mềm" thị trường bất động sản; hồi phục kinh tế dân sinh như ổn định vật giá, tăng việc làm và an sinh.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực nâng cao sức sống cho khối kinh tế tư nhân, như thúc đẩy xuất khẩu, xúc tiến chiến lược tăng trưởng mới 4.0; đồng thời chuẩn bị xúc tiến cải cách ba lĩnh vực lao động, giáo dục và lương hưu; đổi mới kinh tế ở ba lĩnh vực là tài chính, dịch vụ và khối Nhà nước.Về triển vọng xuất khẩu năm sau, Thứ trưởng dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET), nhận định xuất khẩu nhóm ngành công nghiệp vật liệu-công nghệ thông tin như chíp bán dẫn, hóa dầu, màn hình sẽ giảm do nhu cầu toàn cầu bị co hẹp, đơn giá xuất khẩu giảm.Chính phủ quyết định xúc tiến các bài toán được đề cập trong Phương hướng chính sách kinh tế năm 2023, giảm thiểu các yếu tố lo ngại về xuất khẩu.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/12 đã khởi động hệ thống đối phó với dịch cúm gia cầm. Thứ trưởng Bang cho biết thị trường đang hết sức lo ngại về cung cầu trứng gà. Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) sẽ trực tiếp đứng ra nhập khẩu trứng gà, cung cấp cho các siêu thị lớn trong tháng 1 năm sau, rồi sau đó theo dõi tiếp tình hình giá cả, cung cầu thị trường để xem xét nhập khẩu tiếp.