Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án giao dịch vũ khí giữa Bắc Triều Tiên với Nga

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 22/12 (giờ địa phương) cho biết trong tháng trước, Bắc Triều Tiên đã hoàn tất bàn giao lần một vũ khí như đạn pháo và tên lửa cho công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga. Nhà Trắng lên án miền Bắc đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cảnh báo Washington sẽ nêu vấn đề này lên Hội đồng bảo an.Về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/12 lên án giao dịch vũ khí giữa miền Bắc với công ty quân sự của Nga đã vi phạm toàn diện nghị quyết của Hội đồng bảo an, gây hại tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.Bộ Ngoại giao cho biết trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tiếp tục thảo luận về vấn đề này với phía Mỹ. Seoul ủng hộ và sẽ hợp tác với Washington đưa vấn đề này lên Hội đồng bảo an.