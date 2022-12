Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2023

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc rạng sáng ngày 24/12 đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2023, dự thảo ngân sách đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Dự thảo được thông qua với 251 phiếu tán thành, 4 phiếu phản đối và 18 phiếu trống, muộn 22 ngày so với thời hạn quy định trong Hiến pháp là ngày 2/12. Theo đó, đây là lần thông qua dự thảo ngân sách muộn nhất kể từ sau khi Luật Quốc hội được sửa đổi vào năm 2014.Ngân sách năm sau được ấn định quy mô là 638.700 tỷ won (498,67 tỷ USD), giảm 300 tỷ won (234,2 triệu USD) so với dự thảo ban đầu của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, quy mô tổng chi tiêu ngân sách bị cắt giảm trong quá trình thẩm định tại Quốc hội.Ngoài dự thảo ngân sách, Chính giới đã biểu quyết thông qua tổng cộng 19 dự luật đi kèm, trong đó có việc hạ 1% mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp.Mặc dù hai đảng lớn đã đạt được nhất trí nhưng quá trình thảo luận về các vấn đề tranh cãi chính, như thuế doanh nghiệp, đã kéo dài tới ngay trước phiên biểu quyết.Giảm thuế doanh nghiệp là tranh cãi lớn nhất giữa chính giới trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách tại Quốc hội. Theo dự thảo ban đầu, Chính phủ đề xuất hạ thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp từ 25% xuống 22%. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành phản đối phương án này, cho rằng điều chỉnh này không khác nào giảm thuế cho giới siêu giàu, đặc biệt mang lại lợi ích cho hơn 100 doanh nghiệp lớn.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân thì cho rằng lập luận này của đảng đối lập là hoàn toàn vô căn cứ, mang mưu đồ chính trị. Đảng Công lý thì chỉ trích chủ nghĩa dân chủ nghị viện đã bị sụp đổ do sự thỏa thuận ngầm giữa hai đảng.Chính giới lấy làm tiếc vì dự thảo ngân sách được thông qua muộn so với quy định, nhưng việc các bên cuối cùng đạt được thỏa thuận cũng là một kết quả ý nghĩa.Ngược lại, Văn phòng Tổng thống thì công khai thể hiện bất bình về dự thảo ngân sách vừa được thông qua. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Chính phủ có ý định sử dụng ngân sách để thúc đẩy kinh tế, nhưng khoản ngân sách dân sinh đã bị rút bớt bởi thỏa thuận của hai đảng lớn.Mặt khác, tại phiên họp toàn thể cùng ngày, dự thảo đồng ý bắt giữ nghị sĩ Noh Woong-rae (đảng Dân chủ đồng hành), người bị Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án bắt giam vì nghi ngờ nhận hối lộ, đã được báo cáo lên Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín về dự thảo này trong phiên họp toàn thể ngày 28/12.