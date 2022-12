Vụ trưởng Hàn-Nhật tiếp tục thảo luận về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến tại Tokyo

Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Seo Min-jeong ngày 26/12 đã nhóm họp với người đồng cấp thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo.Cuộc họp cấp Vụ trưởng lần này diễn ra chỉ hơn một tháng sau cuộc họp trước đó được tổ chức tại Tokyo vào ngày 24/11. Ban đầu, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào tuần trước nhân chuyến thăm Seoul của Vụ trưởng Funakoshi, nhưng sau đó đã bị hoãn lại do mẹ của Vụ trưởng Seo Min-jeong qua đời, địa điểm họp được chuyển thành Tokyo.Hai Vụ trưởng đã tiến hành thảo luận về toàn bộ các vấn đề trong quan hệ Hàn-Nhật, trong đó có vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Hiện tại, hai bên đang thảo luận về phương án Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sẽ đứng ra nhận tiền đóng góp từ các doanh nghiệp hai nước, để lập nguồn quỹ, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân.Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vấn đề này cần sự hưởng ứng một cách thành ý từ phía Nhật Bản, như các doanh nghiệp tội phạm thời chiến phải đứng ra xin lỗi và tham gia vào việc gây quỹ. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường là vấn đề bồi thường đã được giải quyết dứt điểm theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965.Về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 13/12 vừa qua cho biết hai bên đã thu hẹp hơn được bất đồng ý kiến về giải pháp cho các vấn đề quá khứ.Được biết Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đang xúc tiến sửa đổi điều lệ nhằm thế quyền chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Vào ngày 21/12 vừa qua, Quỹ này đã thảo luận phương án sửa đổi tại cuộc họp Hội đồng quản trị, dự kiến sẽ trình phương án sửa đổi lên Bộ Hành chính và an toàn để được phê chuẩn trong tuần sau.Tuy nhiên, Quỹ này cho biết việc xúc tiến sửa đổi điều lệ không phải căn cứ là yêu cầu của Bộ Ngoại giao, mà là nhằm chuẩn bị trước bởi quỹ đang được xem xét là chủ thể thực hiện phán quyết của Tòa án tối cao.Trong khi đó, đại diện của các luật sư dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào chiều ngày 26/12 để đưa ra lập trường về phương án giải quyết của Chính phủ.