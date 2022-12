Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 24/12 đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã bị Công an bắt giam để điều tra với tội danh nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu".Người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Xô cho biết cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và một quan chức doanh nghiệp cũng bị bắt giam đợt này.Ông Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 12/2020, trong khi ông Vũ Hồng Nam là một nhà ngoại giao kỳ cựu với 34 năm kinh nghiệm.Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã cấm nhập cảnh hoàn toàn từ tháng 3/2020 để phòng ngừa sự lan rộng của COVID-19, sau đó tổ chức thực hiện "chuyến bay giải cứu", đưa công dân ở nước ngoài về nước. Tổng cộng đã có hơn 400 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người Việt về nước. Tuy nhiên, dư luận nước này dấy lên tranh cãi về vấn đề giá vé máy bay quá đắt đỏ.Sau đó, Bộ Công an Việt Nam đã vào cuộc điều tra trong vòng 10 tháng với các ban ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm.Tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 35 quan chức cấp cao bị Công an bắt giam, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà.Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, để truy cứu trách nhiệm trong hàng loạt các vi phạm liên quan đến chuyến bay giải cứu.Theo kết quả điều tra của phía Công an, các công ty tư nhân, như công ty lữ hành của nước này đã hối lộ cho các công chức cấp cao để được phê chuẩn kinh doanh, thu khoản lời khổng lồ từ các hành khách hồi hương.