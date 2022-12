Mỹ duy trì số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/12 (giờ địa phương) đã ký kết Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) về ngân sách an ninh-quốc phòng năm tài khóa 2023.Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm 2023 có nội dung ấn định ngân sách quốc phòng với quy mô 858 tỷ USD cùng với các chính sách về an ninh. Đạo luật lần này xác nhận lại cam kết duy trì số binh lính người Mỹ đóng tại Hàn như hiện tại là 28.500 người, và sử dụng mọi năng lực phòng thủ của Mỹ để hỗ trợ Hàn Quốc về vấn đề răn đe mở rộng dựa theo Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ được ký kết năm 1953.Trong vòng 270 ngày sau khi Đạo luật được áp dụng, Chính phủ Mỹ sẽ trình lên Quốc hội báo cáo trình bày về nguồn lực hạt nhân của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và chiến lược răn đe của Mỹ, các phương tiện đối phó với tên lửa như tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân phóng từ trên biển (SLCM-N).Đạo luật còn nhắc đến việc hỗ trợ cho Đài Loan dưới hình thức cho vay tối đa 2 tỷ USD mỗi năm, tổng cộng 10 tỷ USD trong vòng 5 năm, kể từ năm 2023, để nước này có thể thu mua vũ khí của Mỹ.Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng sẽ trình lên Quốc hội báo cáo về việc lập ra Nhóm chuyên trách (TF) riêng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) để ứng phó với các hành vi cưỡng chế kinh tế của Trung Quốc.Trong khi đó, Tổng thống Biden không sử dụng quyền phủ quyết về nội dung bỏ quy định bắt buộc binh lính Mỹ tiêm ngừa vắc-xin COVID-19 trong vòng 30 ngày kể từ khi Đạo luật có hiệu lực. Đây được cho là tranh cãi lớn giữa Chính phủ, Bộ Quốc phòng và đảng Dân chủ Mỹ. Theo đảng Dân chủ, việc bắt buộc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho binh lính là mối nguyên nhân lớn khiến sức mạnh quân sự Mỹ yếu đi.