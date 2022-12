Tỷ trọng điện nguyên tử Hàn Quốc trở lại mức cao nhất sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc (KPX) hôm 26/12 đã công bố sản lượng điện nguyên tử tính đến tháng 11/2022 của Hàn Quốc là 153.000 GWh (gigawatt giờ), chiếm 30,7% tổng sản lượng điện (499.000 GWh), đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm kể từ năm 2015 (31,7%).Sản lượng điện là lượng điện được Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) bán ra sau khi mua vào từ các doanh nghiệp phát điện.Trước đó, tỷ lệ sản lượng điện nguyên tử liên tục duy trì ở mức trên 30% từ năm 2016, ngoại trừ năm 2013. Tuy nhiên, kể từ Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nắm quyền, con số này đã tụt xuống mốc 20% từ năm 2017. Năm ngoái cũng chỉ ở mức 28%, song đã trở lại ngưỡng 30% trong năm nay.Theo dự đoán, sản lượng điện hạt nhân trong cả năm 2022 sẽ đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù số liệu của tháng 12 chưa được thống kê, nhưng chỉ tính đến cuối tháng 11, sản lượng điện đã vượt qua 150.000 GWh, gần bằng với mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2015 (157.000 GWh).Sự leo thang của sản lượng điện nguyên tử lần này được phân tích là do Chính phủ đã tăng tỷ lệ sử dụng điện nguyên tử để đối phó với việc nhu cầu điện mùa hè và mùa đông năm nay tăng.Một quan chức thuộc Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) cho biết sản lượng điện hạt nhân tăng do thủ tục hành chính tiến hành đại tu, bảo trì nhà máy đã được rút ngắn theo chính sách tối đa hóa điện nguyên tử của Chính phủ, và khai trương nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 1 vào năm ngoái.Theo thống kê điện lực hàng tháng của KEPCO, lượng phát điện nguyên tử từ tháng 1 đến tháng 10 là 147.000 GWh, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.Công suất thiết bị phát điện Hàn Quốc cũng đã tăng từ 23.250 MW vào tháng 11 lên 24.650 MW vào tháng 12 nhờ nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 1 đi vào hoạt động trong tháng này.Lượng phát điện được dự đoán sẽ tăng cao hơn trong tương lai sau khi nhà máy Hanbit số 4 hoạt động trở lại sau 5 năm và nhà máy điện hạt nhân Hanbit số 1 cùng với nhà máy Shin Kori số 2 được đưa vào hoạt động sau khi kết thúc tu sửa.