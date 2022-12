Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vắc-xin cải tiến Moderna chống biến thể Omicron từ ngày 26/12

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu tiêm phòng trong ngày loại vắc-xin cải tiến Moderna tác dụng với biến thể BA.4/BA.5 của dịch COVID-19 từ ngày 26/12.Vắc-xin cải tiến chống biến thể BA.4/BA.5 của Moderna được Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép khẩn cấp vào đầu tháng 12, và bắt đầu được đặt lịch tiêm phòng từ ngày 19/12. Người đặt lịch trước sẽ được tiêm phòng từ ngày 2/1/2023.Đối tượng tiêm phòng trong ngày bắt đầu từ ngày 26/12 chỉ cần mang theo chứng minh thư đến điểm tiêm phòng sau khi được tiến hành xác nhận khả năng tiêm phòng tại các cơ sở y tế.Vắc-xin cải tiến (loại 2) được sử dụng cho đợt tiêm ngừa mùa đông gồm có vắc-xin Moderna BA.4/BA.5, Moderna BA.1, Pfizer BA.4/BA.5 và Pfizer BA.1. Nếu chưa tiêm vắc-xin mRNA, người tiêm phòng có thể chọn vắc-xin SKYCovione hoặc Novavax.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc sửa đổi quy định đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ dựa trên tỷ lệ tiêm phòng bổ sung mùa đông ở người cao tuổi và người sinh hoạt tại các cơ sở dễ lây nhiễm, qua đó khuyến khích người dân tham gia đợt tiêm ngừa bổ sung mùa đông lần này.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 26/12, số ca mắc COVID-19 mới là 25.545 ca, trong đó có 25.478 ca lây nhiễm trong nước và 67 ca về từ nước ngoài. Con số này giảm 1.077 ca so với trước đó (26.622 ca, tính riêng các ngày thứ Hai).Số ca nặng là 583 ca, giảm 9 ca so với ngày 25/12, nhưng vẫn liên tục giữ mức trên 500 ca từ ngày 18/12. Số tử vong đặt 42 người, trong đó 40 người là những cao tuổi từ độ tuổi 60 đến 80. Tỷ lệ tử vong đạt 0,11%.Tính đến 0 giờ ngày 26/12, tỷ lệ tham gia tiêm phòng bổ sung mùa đông ở đối tượng người cao tuổi trên 60 tuổi là 29,3%, tỷ lệ tại các cơ sở dễ lây nhiễm là 49,7%.