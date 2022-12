Lượng khách bay quốc tế lần đầu cao hơn chặng bay nội địa kể từ sau dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê hàng không của Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố ngày 25/12, trong tháng trước, số hành khách của đường bay quốc tế đạt 3.081.000 người, tăng 734% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số hành khách của đường bay nội địa đạt 2.853.00 người, giảm 12,9%.Đây là lần đầu tiên số lượng hành khách đường bay quốc tế nhiều hơn đường bay nội địa sau 2 năm 7 tháng kể từ tháng 3/2020, khi các hãng hàng không mở rộng đường bay nội địa do các nước siết chặt quy định phòng dịch COVID-19.Số hành khách bay chặng quốc tế có xu hướng tăng trở lại kể từ sau tháng 4 năm nay, khi Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội. Số hành khách tháng 6 vượt 1 triệu người, tháng 8 vượt 2 triệu người, và đến tháng 10 là 2,52 triệu, được phân tích là do Chính phủ Nhật Bản cấp phép nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Hàn.Trong tháng trước, số hành khách bay chặng Nhật Bản đạt 820.000 người, tăng gấp đôi so với tháng 10, đóng vai trò quan trọng kéo tổng số hành khách của đường bay quốc tế tăng.Trong vòng 23 ngày đầu tháng 12, số hành khách đường bay quốc tế đạt 2.893.000 người, được dự báo sắp sửa đạt mốc 4 triệu khách/tháng, lần đầu tiên kể từ sau dịch COVID-19, do lượng khách tới Nhật Bản sẽ tăng bùng nổ vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thua xa so với trước khi bùng dịch, là 6,96 triệu người bay chặng quốc tế vào tháng 11/2019.Sau Nhật Bản, các hãng hàng không trong nước cũng đang xúc tiến mở rộng đường bay tới Trung Quốc. Trước khi bùng dịch, số hành khách bay chặng Trung Quốc đạt 1,5 triệu đến 1,8 triệu người trong một tháng, nhưng đã giảm xuống ngưỡng 10.000 người sau dịch. Trong tháng trước, số hành khách bay chặng Trung Quốc mặc dù đã tăng lên 52.000 người, nhưng các đường bay vẫn chưa được khai thác trở lại hoàn toàn.Bộ Địa chính và giao thông gần đây đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ Trung Quốc về việc nâng số chuyến bay nối hai nước từ 34 chuyến/tuần lên 50 chuyến/tuần.